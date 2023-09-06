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تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!

منوعات
2023-09-06 | 07:10
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تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... &quot;قاتلة البيجامة&quot; تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!
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تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!

تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!

تم الكشف عن اللحظة المروعة التي اعترفت فيها امرأة يطلق عليها اسم "قاتلة البيجامة" للشرطة بأنها قتلت زوجها و"قد تذهب وتطعنه مرة أخرى" في فيلم وثائقي جديد عن الجريمة الحقيقية.

وطعنت بيني جاكسون ديفيد البالغ من العمر 78 عامًا ثلاث مرات بعد خلاف حول جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون بعد تناول وجبة منزلية للاحتفال بعيد ميلادها أثناء الاقفال خلال انتشار وباء كورونا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وطعنت زوجها ثلاث مرات بسكين المطبخ؛ الضربة القاتلة الأخيرة التي تلقاها بعد أن اتصل بالرقم 999، بينما كانت خدمات الطوارئ لا تزال على الخط. وعندما وصلت الشرطة، عثرت على اعتراف جاكسون المكتوب بخط اليد.

أصبحت أليكسون تُعرف باسم "قاتلة البيجامة" عندما مازحت الشرطة بشأن إلقاء القبض عليها وهي ترتدي بيجامة ماركس آند سبنسر.

ويكشف الصوت المؤلم من مكالمة 999 كيف أخبرت جاكسون عاملة الهاتف بأنها طعنته، مضيفة: "إنه في المطبخ ينزف حتى الموت ".

وتم الكشف عن هذا المشهد في سلسلة جديدة من Faking It، وهي متاحة للبث على Discovery+.
 

آخر الأخبار

منوعات

التحكم

بعد...

"قاتلة

البيجامة"

تؤكد:

قتلته

أمانع

جديد!

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