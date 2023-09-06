الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
34
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
35
o
الجنوب
32
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
34
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
35
o
الجنوب
32
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!
منوعات
2023-09-06 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!
تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!
تم الكشف عن اللحظة المروعة التي اعترفت فيها امرأة يطلق عليها اسم "قاتلة البيجامة" للشرطة بأنها قتلت زوجها و"قد تذهب وتطعنه مرة أخرى" في فيلم وثائقي جديد عن الجريمة الحقيقية.
وطعنت بيني جاكسون ديفيد البالغ من العمر 78 عامًا ثلاث مرات بعد خلاف حول جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون بعد تناول وجبة منزلية للاحتفال بعيد ميلادها أثناء الاقفال خلال انتشار وباء كورونا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وطعنت زوجها ثلاث مرات بسكين المطبخ؛ الضربة القاتلة الأخيرة التي تلقاها بعد أن اتصل بالرقم 999، بينما كانت خدمات الطوارئ لا تزال على الخط. وعندما وصلت الشرطة، عثرت على اعتراف جاكسون المكتوب بخط اليد.
أصبحت أليكسون تُعرف باسم "قاتلة البيجامة" عندما مازحت الشرطة بشأن إلقاء القبض عليها وهي ترتدي بيجامة ماركس آند سبنسر.
ويكشف الصوت المؤلم من مكالمة 999 كيف أخبرت جاكسون عاملة الهاتف بأنها طعنته، مضيفة: "إنه في المطبخ ينزف حتى الموت ".
وتم الكشف عن هذا المشهد في سلسلة جديدة من Faking It، وهي متاحة للبث على Discovery+.
آخر الأخبار
منوعات
التحكم
بعد...
"قاتلة
البيجامة"
تؤكد:
قتلته
أمانع
جديد!
التالي
كاد أن يفقد حياته بسبب الادمان على الكحول...لكن كلاب الشوارع أنقذته!
اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
15:13
"طارت كالفراشة" بلباس سباحة مثير وإطلالة شبابية... سلمى حايك تبهر متابعيها بفيديو جديد! (فيديو)
فنّ
15:13
"طارت كالفراشة" بلباس سباحة مثير وإطلالة شبابية... سلمى حايك تبهر متابعيها بفيديو جديد! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-08-30
الوكالة الكورية الشمالية: بيونغ يانغ تؤكد أنها أطلقت صاروخين في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية"
آخر الأخبار
2023-08-30
الوكالة الكورية الشمالية: بيونغ يانغ تؤكد أنها أطلقت صاروخين في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-29
العثور على حياة غريبة على كوكب المريخ...لكن "ناسا" قتلتها عن طريق الخطأ!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-29
العثور على حياة غريبة على كوكب المريخ...لكن "ناسا" قتلتها عن طريق الخطأ!
0
أخبار دولية
2023-08-29
الصين تؤكد أنها "تحافظ على سلامة" الأجانب بعد شكاوى يابانية
أخبار دولية
2023-08-29
الصين تؤكد أنها "تحافظ على سلامة" الأجانب بعد شكاوى يابانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:33
تاجر مخدرات يكشف نفسه أمام الشرطة... بلغ عن سرقة مخدراته وهذا ما حصل!
منوعات
11:33
تاجر مخدرات يكشف نفسه أمام الشرطة... بلغ عن سرقة مخدراته وهذا ما حصل!
0
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
0
منوعات
11:07
عرضت إستمارة للحبيب المناسب وتلقت آلاف الطلبات بساعات... "إذا كنت تريد أن تكون حبيبها فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية"!
منوعات
11:07
عرضت إستمارة للحبيب المناسب وتلقت آلاف الطلبات بساعات... "إذا كنت تريد أن تكون حبيبها فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية"!
0
منوعات
10:55
أرجل داخل طرد بالقرب من شاطئ إنكليزي كشفت حقيقة مرعبة... وهذه القصة الكاملة!
منوعات
10:55
أرجل داخل طرد بالقرب من شاطئ إنكليزي كشفت حقيقة مرعبة... وهذه القصة الكاملة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-05
أب يُنهي حياته بعد ذبحه بناته الثلاث في حادثة مأساوية... فهل استطعن النجاة؟
منوعات
2023-09-05
أب يُنهي حياته بعد ذبحه بناته الثلاث في حادثة مأساوية... فهل استطعن النجاة؟
0
خبر عاجل
2023-09-05
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
خبر عاجل
2023-09-05
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
0
صحف اليوم
23:40
مصادر لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" ليس جاهزاً للدخول في تسوية
صحف اليوم
23:40
مصادر لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" ليس جاهزاً للدخول في تسوية
0
أخبار دولية
07:40
2023 هي السنة الأكثر سخونة على الأرجح على مر التاريخ
أخبار دولية
07:40
2023 هي السنة الأكثر سخونة على الأرجح على مر التاريخ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
جلسة للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع الضرائب والغرامات والرسوم الجمركية
أخبار لبنان
08:09
جلسة للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع الضرائب والغرامات والرسوم الجمركية
0
أخبار لبنان
04:02
سامي الجميّل التقى نائبا في البرلمان الأوروبي: من مسؤولية المجتمع الدولي مساعدة لبنان على مواجهة التدخل الايراني
أخبار لبنان
04:02
سامي الجميّل التقى نائبا في البرلمان الأوروبي: من مسؤولية المجتمع الدولي مساعدة لبنان على مواجهة التدخل الايراني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
2
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
3
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
4
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
6
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
7
منوعات
11:46
طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!
منوعات
11:46
طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!
8
فنّ
05:16
الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"
فنّ
05:16
الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More