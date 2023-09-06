كاد أن يفقد حياته بسبب الادمان على الكحول...لكن كلاب الشوارع أنقذته!

صيدلي تحرش واعتدى جنسيا على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل صيدليته في دولة عربية... طليقته فضحته!

صيدلي تحرش واعتدى جنسيا على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل صيدليته في دولة عربية... طليقته فضحته!

تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!