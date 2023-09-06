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صيدلي تحرش واعتدى جنسيا على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل صيدليته في دولة عربية... طليقته فضحته!
منوعات
2023-09-06 | 07:48
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صيدلي تحرش واعتدى جنسيا على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل صيدليته في دولة عربية... طليقته فضحته!
صيدلي تحرش واعتدى جنسيا على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل صيدليته في دولة عربية... طليقته فضحته!
تكشفت تفاصيل حول قضية صيدلي مصري في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، حيث قام "بتخدير ضحاياه ومن ثم تحرش بهم".
وانتشرت القصة بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض على الصيدلي الذي اتهم بالاعتداء والتحرش جنسياً بسيدات وأطفال داخل صيدليته في مدينة نصر.
وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً من محامية تدعى دعاء عباس يفيد بتسلمها أقراصاً مدمجة من سيدة، تحتوي على فيديوهات مسجلة من كاميرات مراقبة خاصة بصيدلية شهيرة في المدينة، تحتوي على تحرش واعتداءات جنسية على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقناً داخل الصيدلية.
وفيما أظهرت المعلومات أن السيدة التي قدمت الأقراص، هي طليقة الصيدلي، بعد أن اكتشفتها بمحض الصدفة داخل خزانته، فقررت الإبلاغ عنه.
كما أظهرت التحريات أن الأقراص المدمجة تحتوي على ملفات مسجلة بأسماء سيدات وأطفال، حيث لكل "ضحية" ملف باسمها.
وداخل تلك الملفات فيديوهات مصورة لهن من داخل الصيدلية بكاميرات المراقبة، يظهرن فيها وهن يتعرضن لاعتداءات جنسية خلال إعطائهن الحقن.
وتم ضبط الصيدلي، الذي اعترف بجرائمه إثر مواجهته بالوقائع، فتم على الفور إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
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