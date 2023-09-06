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والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!

منوعات
2023-09-06 | 08:00
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والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!
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والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!

والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!

اضطرت الطفلة أميليا إلى إزالة عينها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، لكن الأطباء اعتقدوا في البداية أنها مصابة بالإكزيما، وفق موقع "ذا صن".

ولاحظت الأم كاثرين أن طفلتها كانت تفرك عينها اليسرى أكثر من المعتاد، بعد وقت قصير من ولادتها في أيلول 2020.

لكن أميليا اجتازت فحص البصر، وتم إخبار الوالدين بأن احمرار العين من المحتمل أن يكون ناجمًا عن الأكزيما، وهي حالة جلدية شائعة وغير ضارة في كثير من الأحيان.

ومع ذلك، استمرت المشكلة لأشهر عدة. وفي أحد الأيام لاحظت جدة الطفلة أن عينها تبدو مختلفة عن الطبيعية.

فاتصلت كاثرين بالطبيب، وأخبرته أن ابنتها قد تكون مصابة بإعتام عدسة العين، أو ورم أرومي شبكي، وهو شكل نادر من سرطان العين.

وبعد أسبوع تم تشخيص إصابة أميليا بورم من الدرجة E في عينها اليسرى. فتلقت ست جولات من العلاج الكيميائي.

وبعد أن بدأ السرطان في النمو مرة أخرى، اتخذت كاثرين القرار الصعب بإزالة عين ابنتها.

وتم إجراء العملية التي استغرقت ثلاث ساعات سنة 2021، عندما كانت أميليا في عامها الأول.

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