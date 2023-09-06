توقيف ضابط شرطة... قبلات وحركات مشينة خلال دوام العمل مع شابة في مكانٍ عام! (فيديو)

أوقفت الشرطة في ولاية ماريلاند الأميركية أحد عناصرها بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه في موقف حميم مع فتاة ليل أثناء دخولهما إلى سيارته التابعة لدورية الشرطة.

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة "الأمير جورج" الثلاثاء أن أحد ضباطها، فرانشيسكو مارليت، كان متورطًا في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وقالت إنها تبحث في ملابسات الواقعة.

وذكرت الشرطة أنه تم توقيف فرانشيسكو عن العمل في عام 2016 بسبب مزاعم بضرب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حتى فقد وعيه، وفقًا لما ذكرته قناة أميركية.

وفي مقطع الفيديو المنشور على إنستغرام وتيك توك، شوهد الضابط ذو الرأس الحليق يقوم بتقبيل امرأة ترتدي فستانًا قصيراً ويمسكها بقوة من الخلف.

وبعد ذلك، ظهر الضابط المذكور، الذي كان يرتدي الزي الرسمي، وهو يضع ذراعه حول كتف الشابة، ويدخلان إلى الجزء الخلفي من سيارة الشرطة ويغلقان الباب.

ويمكن سماع عدد من الأطفال ورؤيتهم يلعبون في مكان قريب في خلفية الفيديو، الأمر الّذي أثار غضب الرأي العام تجاه أفعال الضابط.