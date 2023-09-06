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بينهم طفل في العاشرة من عمره... 3 أشخاص يقعون ضحايا هجوم عنيف من قبل كلب "بيتبول" وهذه التفاصيل!

بينهم طفل في العاشرة من عمره... 3 أشخاص يقعون ضحايا هجوم عنيف من قبل كلب "بيتبول" وهذه التفاصيل!







وتمكن الضباط من السيطرة على الكلب، الذي يوصف بأنه حيوان أليف للعائلة، قبل أن يأخذوه بعيدًا.



وقد تم استدعاء الشرطة من قبل أفراد من الحاضرين المذعورين.



وكشفت الشرطة انه قد تم "استدعاؤها عند الساعة الواحدة بعد الظهر بعد بلاغات عن قيام كلب بمهاجمة الناس في الحديقة الخلفية لإحدى المنازل"، وفقاً أصيب تلميذ مدرسة، يبلغ من العمر 10 سنوات، وامرأة ورجل بجروح خطيرة بعد هجوم عنيف، يوم الاثنين، من قبل كلب من نوع "بيتبول" في مدينة هيدرسفيلد البريطانية.وتمكن الضباط من السيطرة على الكلب، الذي يوصف بأنه حيوان أليف للعائلة، قبل أن يأخذوه بعيدًا.وقد تم استدعاء الشرطة من قبل أفراد من الحاضرين المذعورين.وكشفت الشرطة انه قد تم "استدعاؤها عند الساعة الواحدة بعد الظهر بعد بلاغات عن قيام كلب بمهاجمة الناس في الحديقة الخلفية لإحدى المنازل"، وفقاً لصحيفة "ذا صن"