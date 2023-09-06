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عرضت إستمارة للحبيب المناسب وتلقت آلاف الطلبات بساعات... "إذا كنت تريد أن تكون حبيبها فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية"!

عرضت إستمارة للحبيب المناسب وتلقت آلاف الطلبات بساعات... "إذا كنت تريد أن تكون حبيبها فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية"!







قامت شابة هولندية، لم تدخل في علاقة من قبل، بتأليف إستمارة للحبيب المناسب في محاولة للعثور على رفيق روحها - ولديها بالفعل الآلاف من المرشحين.



وانتقلت فيرا ديكمانز، 23 عامًا، إلى تيك توك لمشاركة مقطع فيديو يوضح النموذج الذي تطلب من الراغبين إكماله، حيث طرح أسئلة حول عملهم وتاريخ علاقاتهم، وفق ما نقل موقع



وقالت ديكمانز، التي تعيش الآن في لندن، لموقع NudePR.com: "يعتقد بعض الناس أنه من الغريب أن أستخدم إستمارة للعثور على الحب، لكن الاستجابة بشكل عام كانت إيجابية مع الكثير من المرشحين".



وأضافت الشابة: "من الصعب المواعدة في عام 2023، لذلك أريد أن أعرف على الفور من هو المرشح الجيد وما إذا كنا سنكون مناسبين أم لا... من الصعب إحصاء عدد الطلبات المقدمة حتى الساعة ولكن يمكنني القول إنني تلقيت بالفعل حوالي 3000 طلب خلال 24 ساعة."

"إذا كنت تريد أن تكون حبيبها، فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية."قامت شابة هولندية، لم تدخل في علاقة من قبل، بتأليف إستمارة للحبيب المناسب في محاولة للعثور على رفيق روحها - ولديها بالفعل الآلاف من المرشحين.وانتقلت فيرا ديكمانز، 23 عامًا، إلى تيك توك لمشاركة مقطع فيديو يوضح النموذج الذي تطلب من الراغبين إكماله، حيث طرح أسئلة حول عملهم وتاريخ علاقاتهم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت ديكمانز، التي تعيش الآن في لندن، لموقع NudePR.com: "يعتقد بعض الناس أنه من الغريب أن أستخدم إستمارة للعثور على الحب، لكن الاستجابة بشكل عام كانت إيجابية مع الكثير من المرشحين".وأضافت الشابة: "من الصعب المواعدة في عام 2023، لذلك أريد أن أعرف على الفور من هو المرشح الجيد وما إذا كنا سنكون مناسبين أم لا... من الصعب إحصاء عدد الطلبات المقدمة حتى الساعة ولكن يمكنني القول إنني تلقيت بالفعل حوالي 3000 طلب خلال 24 ساعة."