شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!

شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية



طردت معلمة من منصبها كرئيسة روضة الأطفال الحكومية في روسيا، بعد أن تم اكتشاف أنها تعمل كعارضة أزياء لملابس داخلية، مما أثار غضب أولياء الأمور.



وفي التفاصيل، نشرت أناستاسيا كراسيلنيكوفا، البالغة من العمر 29 عامًا، مقطع فيديو مثير ظهرت فيه وهي في الملابس الداخلية، الأمر الذي أغضب الأمهات والآباء في الحضانة التي تضم 290 تلميذاً.



وقد مورست الضغوط على رؤساء التعليم المعنيين نتيجة للاحتجاجات، مما أدى إلى طرد كراسيلنيكوفا من وظيفتها، على الأقل أثناء اكتمال التحقيق في سلوكها.



كما اتهمها أولياء الأمور في روضة الأطفال رقم 227، التي تقوم بتعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 7 سنوات، بـ"التجاهل التام لواجبات عملها"، وشككوا في "شخصيتها الأخلاقية".



ويجري المدعون العامون في المنطقة تحقيقًاً في قضية الاشتباه في "أدائها غير السليم لواجباتها".