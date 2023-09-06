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ارتكب "فعلا غير أخلاقي"... القبض على رجل مصري بعد أن وثقت إحدى الطالبات أفعاله!

ارتكب "فعلا غير أخلاقي"... القبض على رجل مصري بعد أن وثقت إحدى الطالبات أفعاله!







تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة توثق ارتكاب أحد الأشخاص فعلا غير أخلاقي أثناء مرورها من أمامه في منطقة الجيزة في مصر.



وبدورها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات الحادثة، معتبرة ان المتهم محكوم عليه فى 3 قضايا تسول.



وعند التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مصدر