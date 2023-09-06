الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
منوعات
2023-09-06 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
قامت رائدة الأعمال مونيك جيريميا بابتكار فكرة جديدة وغريبة بهدف الحصول على المال، من خلال تأجير نصف سريرها لأولئك الذين يبحثون عن نوم رخيص، وأطلقت على هذه الخدمة اسم "الفراش الساخن".
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاءت السيّدة الأسترالية بفكرة "الفراش الساخن" أثناء وباء كورونا، عندما توقف دخلها وبدأت تبحث عن بعض النقود الإضافية.
وتؤجر مونيك جيريميا نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا، معلنة أن ذلك "الحل الأمثل" لأولئك الفقراء أو الذين يشعرون بالوحدة.
كما استخدمت السيّدة، البالغة من العمر 36 عامًا، الدخل الإضافي لإحياء حياتها المهنية وبدء شركة أحلامها الخاصة، وهي وكالة لعارضات الأزياء.
وتدّعي سيّدة الأعمال التي تحوّلت إلى نجمة تلفزيون الواقع الأسترالي، أن هذه تعتبر "الوسيلة المثالية لتوفير المال، والعيش ببساطة، وبالطبع ألا تكون وحيدًا".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
سريرها
مقابل
دولارًا
شهريًا...
امرأة
تبتكر
طريقة
"غريبة"
المال!
التالي
أراد أن يطلب يد حبيبته بطريقة مميزة... وما فعله في المطار تخطى حاجز الرومانسية! (فيديو)
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-14
"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)
منوعات
2023-08-14
"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)
0
عالم الطبخ
09:19
لمحبي السمك... إليكم طبق "الصيادية" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
09:19
لمحبي السمك... إليكم طبق "الصيادية" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
فنّ
09:14
النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... "تملّي معاك" (فيديو)
فنّ
09:14
النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... "تملّي معاك" (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-05
"American Whole Chicken"... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2023-09-05
"American Whole Chicken"... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:46
قصر نوفل في طرابلس اللبنانية كنز تراثي ينشّط الحياة الثقافية
منوعات
13:46
قصر نوفل في طرابلس اللبنانية كنز تراثي ينشّط الحياة الثقافية
0
منوعات
12:00
تغيّرت من البني إلى الأزرق... طفل يواجه تحولا "غريبا" في عينيه بعد إعطائه علاجاً لكوفيد! (صور)
منوعات
12:00
تغيّرت من البني إلى الأزرق... طفل يواجه تحولا "غريبا" في عينيه بعد إعطائه علاجاً لكوفيد! (صور)
0
منوعات
11:40
ارتكب "فعلا غير أخلاقي"... القبض على رجل مصري بعد أن وثقت إحدى الطالبات أفعاله!
منوعات
11:40
ارتكب "فعلا غير أخلاقي"... القبض على رجل مصري بعد أن وثقت إحدى الطالبات أفعاله!
0
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:53
قائد الجيش بحث في شؤون مختلفة مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية ومع القنصل المصري
امن وقضاء
08:53
قائد الجيش بحث في شؤون مختلفة مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية ومع القنصل المصري
0
عالم الطبخ
2023-08-22
إلى عشاق السمك... إليكم طريقة تحضير طبق "كريسبي السمك بالفريكيه"! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-08-22
إلى عشاق السمك... إليكم طريقة تحضير طبق "كريسبي السمك بالفريكيه"! (فيديو)
0
أخبار دولية
17:35
أنقرة وأثينا تشيدان بـ"حقبة جديدة" في علاقاتهما
أخبار دولية
17:35
أنقرة وأثينا تشيدان بـ"حقبة جديدة" في علاقاتهما
0
أخبار لبنان
03:57
أبي خليل للـLBCI: وضعنا شروطنا بأن يكون هناك حوار محدود في الزمن لا حوار لتضييع الوقت
أخبار لبنان
03:57
أبي خليل للـLBCI: وضعنا شروطنا بأن يكون هناك حوار محدود في الزمن لا حوار لتضييع الوقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
0
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
2
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
3
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
4
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
5
فنّ
05:16
الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"
فنّ
05:16
الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"
6
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
7
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
8
فنّ
05:10
ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!
فنّ
05:10
ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More