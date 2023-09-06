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أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!

منوعات
2023-09-06 | 12:15
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أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة &quot;غريبة&quot; لكسب المال!
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أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!

أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!

قامت رائدة الأعمال مونيك جيريميا بابتكار فكرة جديدة وغريبة بهدف الحصول على المال، من خلال تأجير نصف سريرها لأولئك الذين يبحثون عن نوم رخيص، وأطلقت على هذه الخدمة اسم "الفراش الساخن".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاءت السيّدة الأسترالية بفكرة "الفراش الساخن" أثناء وباء كورونا، عندما توقف دخلها وبدأت تبحث عن بعض النقود الإضافية.

وتؤجر مونيك جيريميا نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا، معلنة أن ذلك "الحل الأمثل" لأولئك الفقراء أو الذين يشعرون بالوحدة.

كما استخدمت السيّدة، البالغة من العمر 36 عامًا، الدخل الإضافي لإحياء حياتها المهنية وبدء شركة أحلامها الخاصة، وهي وكالة لعارضات الأزياء.

وتدّعي سيّدة الأعمال التي تحوّلت إلى نجمة تلفزيون الواقع الأسترالي، أن هذه تعتبر "الوسيلة المثالية لتوفير المال، والعيش ببساطة، وبالطبع ألا تكون وحيدًا".
 
 

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