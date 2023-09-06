تاجر مخدرات يكشف نفسه أمام الشرطة... بلغ عن سرقة مخدراته وهذا ما حصل!

تاجر مخدرات يكشف نفسه أمام الشرطة... بلغ عن سرقة مخدراته وهذا ما حصل!



ألقي القبض على تاجر مخدرات بعد أن اتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخدراته أثناء عملية اقتحام، بل وقدم لهم قائمة بالمخدرات المسروقة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".



وفي التفاصيل، اتصل جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عامًا، بالشرطة الأميركية ليبلغهم أن هناك لص دخل منزله وسرق المخدرات التابعة له.



وعندما وصل الضباط إلى منزله، قدم لهم قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين و87 غرامًا من الكريستال ميث، الأمر الذي دفع بالشرطة بإلقاء القبض عليه بتهمة التجارة بالمخدرات.



وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الإثنين، أقر بومونت أن "هناك كميات من المخدرات بحوزته وكان يريد بيعها".



كما عثرت الشرطة في منزل جيمس على مخدرات من الدرجة الأولى بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثيلامفيتامين وعقار "إل إس دي في"، إلى جانب مخدرات من الفئة "ب" وهي القنب والكيتامين، بالإضافة إلى مخدرات من الفئة "ج" وهي إيتزولام.