بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)

بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)







أناستازيا بوكريششوك، 32 عامًا، أصلها من كييف، أوكرانيا، خضعت لعمليات تجميل متعددة على مر السنين - بما في ذلك البوتوكس، والقشرة التجميلية، وإعادة تشكيل الذقن والفك، وشفط الدهون، وفق ما نقل موقع



وكانت الشابة قد بدأت بعمليات التجميل في الـ26 من عمرها.



وقد قامت المؤثرة، التي تقيم الآن في إسطنبول، والتي تملك أكثر من 82.500 متابع على إنستغرام، بحقن نفسها سابقًا بمادة حشو (فيلرز) باستخدام البرنامج التعليمي عبر الإنترنت للطبيب - ولكن هذه المرة استعانت بخبير تجميل لإدارة الحقن. تلقت عارضة الأزياء على إنستغرام، التي أنفقت أكثر من 1600 جنيه إسترليني لنفخ وجهها المليء "بالفيلرز"، المزيد من الحقن.أناستازيا بوكريششوك، 32 عامًا، أصلها من كييف، أوكرانيا، خضعت لعمليات تجميل متعددة على مر السنين - بما في ذلك البوتوكس، والقشرة التجميلية، وإعادة تشكيل الذقن والفك، وشفط الدهون، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكانت الشابة قد بدأت بعمليات التجميل في الـ26 من عمرها.وقد قامت المؤثرة، التي تقيم الآن في إسطنبول، والتي تملك أكثر من 82.500 متابع على إنستغرام، بحقن نفسها سابقًا بمادة حشو (فيلرز) باستخدام البرنامج التعليمي عبر الإنترنت للطبيب - ولكن هذه المرة استعانت بخبير تجميل لإدارة الحقن.

و شاركت أناستازيا مقطع فيديو للشخص الذي يقوم بإدارة الحشو في وجه صديقتها قبل أن تحصل على حشوة خاصة بها.



ويظهر المقطع عارضة الأزياء على إنستغرام وهي تتحدث مع أصدقائها في شقة قبل أن تظهر خبيرة التجميل وهي تملأ حقنة وتحقن أحد وجوه صديقتها بينما تتحدث أناستازيا أمام الكاميرا.



ثم يرى المتابعون لقطة مقربة لأنستازيا بعد حقنها بالحشو في وجهها قبل أن تظهر بفخر نتائج الإجراء.