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دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

منوعات
2023-09-07 | 04:06
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دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!
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دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

من بيروت الساحرة، تعرفّوا على مشروع  Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison المصّمم داخليّاً من دار إيلي صعب: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!
--------------
 
تعرفوا إلى عالم جديد يُعاد فيه تصور الفخامة وتعريف الروعة المعمارية!
 
يسر شركة Ohana Development، جوهرة التاج العقاري في لبنان و الإمارات، أن تقدم تحفتها الفنية -  Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison.
 
يقع هذا المشروع الفخم في قلب مديار الدامور، ١٥ دقيقة فقط عن العاصمة، ويعكس العبقرية المطلقة للديكورات الداخلية لدار "إيلي صعب" العالمية ويتميّز بإطلالة مثيرة وفريدة من نوعها على شاطئ الدامور الخلاب. 
 
"نحن لا نقدم وحدات سكنية أو منازل فقط، بل نقدم رفاهية لا مثيل لها. هذا المشروع هو انعكاس لرؤيتنا المستقبلية للمعيشة الفاخرة في المنطقة، وذلك لصياغة مساحات تتناغم مع الأناقة والجودة والرقي." يقول السيد حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة Ohana Development. ويضيف سالم : "يمثل هذا المشروع بداية حقبة تستعد فيها شركة Ohana Development لإحداث ثورة في المشهد العقاري الإقليمي".
 
تاريخ عريق تختزله هذه الفيلّات بنسق رائع وخلّاب... حيث تنسج بشكل فريد تألق رؤية Ohana Development مع التصميمات الداخلية الاستثنائية لدار إيلي صعب وتقع هذه الفلل على بعد ربع ساعة فقط من وسط بيروت وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها.
 
تعليقًا على هذه التجربة الرائدة، قال ماسيميليانو فيراري، الرئيس التنفيذي لشركة Maison S.A.: "كانت صالة عرض ELIE SAAB Maison في بيروت مجرد البداية. والآن، مع Ohana Development، نحن ندخل إلى بُعد رائع يعرض أناقة قطعنا الخالدة ".
 
الغوص في التفاصيل:
تحتوي OHANA VILLAS Interiors by Elie Saab Maison على 150 فيلا مصممة بدقة، تتراوح مساحتها من 230 مترًا مربعًا إلى 650 مترًا مربعًا، وتكتمل بإطلالات بانورامية على البحر. وبعيدًا عن التألق الجمالي، تعد كل فيلا بمثابة أعجوبة تكنولوجية، حيث تجمع بين أحدث ميزات المنزل الذكي التي توفر راحة وأمانًا وكفاءة في استخدام الطاقة غير مسبوقة.

بعد يوم من النشاط، يمكنك الاسترخاء في مركز اللياقة البدنية عالي المستوى أو الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر في المطاعم والمقاهي الأنيقة.

بحلول عام 2025، سيتم تزيين أفق بيروت بهذه الفيلات المميزة، مما يضع معيارًا ذهبيًا جديدًا للمعيشة الفاخرة. انغمس في عالم البذخ هذا مع شركة Ohana Development، حيث الفخامة ليست مجرد كلام؛ انها طريقة للحياة!

للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا https://ohana-development.com/ohana-futuristic-villas/ 
او اتصل بنا على الرقم: 03/030505

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