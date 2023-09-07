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رجل خطير يهرب من السجن بطريقة صادمة... تسلّق الجدار كالأفلام ثم توارى عن الأنظار! (فيديو)
منوعات
2023-09-07 | 06:37
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رجل خطير يهرب من السجن بطريقة صادمة... تسلّق الجدار كالأفلام ثم توارى عن الأنظار! (فيديو)
هرب رجل خطير أُدين بالقتل من سجن بنسلفانيا الأسبوع الفائت، عن طريق التسلق بين جدارين للوصول إلى السطح، على ما أظهر مقطع فيديو على الإنترنت.
ووفق موقع "
نيويورك بوست
"، رصدت كاميرات المراقبة دانيلو كافالكانتي، 34 عامًا، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في سجن مقاطعة تشيستر، وهو يسير إلى منطقة منعزلة في ساحة السجن ويضع نفسه بين جدارين يفصل بينهما حوالي خمسة أقدام.
وظهر "القاتل" ليتحقق مما إذا كان هناك أحد يراقب موقع الهروب قبل أن يضع يديه على أحد الجدران وقدميه على الجدار الآخر، ويسند جسده. ثم تسلّق السجين بطريقة غريبة أعلى الجدار، واختفى عن الأنظار عندما وصل إلى السطح لينفذ هروبه الجريء.
وصرّح كولونيل في شرطة ولاية بنسلفانيا جورج بيفن يوم الأربعاء أن السجين كان على الأرجح يتدرب على التسلق العمودي منذ فترة معينة ليتمكن من الهروب بهذا الشك.
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