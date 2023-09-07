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أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!

أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!







ويُذكر أن الزوج كارلوس لويرا البالغ من العمر 21 عامًا، وزوجته آشلي غوزمان 18 عامًا، عثر عليهما وهما يعانيان من جروح ناجمة عن طلقات نارية.



وتوفي كارلوس في مكان الحادث متأثرا بجراحه. أما زوجته فنُقلت الى المستشفى حيث توفيت لاحقاً.



أما طفلهما الذي لم يتم الكشف عن جنسه، فأصيب أيضًا بطلقات نارية أثناء جلوسه في المقعد الخلفي من السيارة.



وقام المستجيبون الأوائل بنقل الرضيع إلى المستشفى المحلي، حيث عولج من الإصابات، ثم استلموه لاحقًا أفراد الأسرة.



ولا تزال شرطة لوس أنجلوس تبحث عن المشتبه به المسؤول عن مقتل لويرا وغوزمان. قُتل زوجان في لوس أنجلوس بالرصاص أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما البالغ من العمر عاما واحدا، وفق موقع "فوكس نيوز" ويُذكر أن الزوج كارلوس لويرا البالغ من العمر 21 عامًا، وزوجته آشلي غوزمان 18 عامًا، عثر عليهما وهما يعانيان من جروح ناجمة عن طلقات نارية.وتوفي كارلوس في مكان الحادث متأثرا بجراحه. أما زوجته فنُقلت الى المستشفى حيث توفيت لاحقاً.أما طفلهما الذي لم يتم الكشف عن جنسه، فأصيب أيضًا بطلقات نارية أثناء جلوسه في المقعد الخلفي من السيارة.وقام المستجيبون الأوائل بنقل الرضيع إلى المستشفى المحلي، حيث عولج من الإصابات، ثم استلموه لاحقًا أفراد الأسرة.ولا تزال شرطة لوس أنجلوس تبحث عن المشتبه به المسؤول عن مقتل لويرا وغوزمان.