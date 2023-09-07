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خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!

منوعات
2023-09-07 | 10:07
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خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
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خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!

خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!

أصيب المئات بالذهول بعد أن قال رجل إنه ضبط زوجته تخونه مع شقيقه بعد أن ارتدى زي مهرج في حفل عيد ميلاد أحد أفراد الأسرة.

وقرر جيك أن يكون المهرج في حفلة عيد ميلاد ابن أخيه بعد أن أصيب شقيقه، الذي كان من المفترض أن يلعب هذا الدور، بالمرض فجأة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبدأت زوجة الرجل السابقة في "لمسه وتلمسه" بينما كان يرتدي زي الشخصية معتقدة أنه شقيقه، الأمر الذي فضح علاقتهما.

وبعد أن اعترفت زوجة جيك بالزنا، واجه شقيقه وعائلته الذين اعترفوا جميعًا أنهم يعرفون بالفعل ما يحدث خلف ظهره.
 

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