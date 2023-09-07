خدعهم بطريقة مبتكرة... شرطي ينبح "ككلب بوليسي" لإجبار اللصوص على الاستسلام (فيديو)

استخدم نائب عمدة مقاطعة بيرس الأميركية طريقة فريدة لخداع لصوص خلال عملية القبض عليهم، إذ بدأ بالنباح مثل كلاب الشرطة ما أدّى إلى تسليم أنفسهم.

وبحسب المعلومات، تم استدعاء رجال الشرطة إلى مقبرة للإبلاغ عن سيارة مسروقة، وحاولوا تنفيذ بعض الحيل لإيقاف السيارة، لكن المشتبه بهم واصلوا القيادة فاضطرت الشرطة إلى إلغاء المطاردة.

وبعد لحظات، قام المراهقون المشتبه بهم بالالتفاف حول الزاوية وتركوا السيارة على طول طريق بريدجبورت وهربوا. وحاصر رجال الشرطة المنطقة وبدأوا بالبحث عن المراهقين.

ووفقاً للقطات كاميرا المراقبة، صرخ نائب العمدة خلال عملية البحث قائلاً: "لا تجعلونا نطلق سراح كلابنا!". وبعد لحظات، بدأ ينبح ككلبٍ بوليسي.

عندها، خرج المشتبه بهم من مخبأهم ظناً بهم أن رجال الشرطة أطلقوا كلابهم، وتم القبض عليهم.

وفقًا لقناة Fox13، أخبر المراهقون المشتبه بهم المحققين لاحقًا أنهم اعتقدوا بالفعل أن كان هناك كلبًا على وشك أن ينقضّ عليهم. وقال أحدهم للمحققين: "بمجرد أن سمعت نباح الكلب، استسلمت".