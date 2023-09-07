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أكثر من 150 عنصراً يحاولون إنقاذه... إصابة مستكشف كهوف بنزيف في البطن على عمق أكثر من ألف متر! (فيديو)

منوعات
2023-09-07 | 12:52
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أكثر من 150 عنصراً يحاولون إنقاذه... إصابة مستكشف كهوف بنزيف في البطن على عمق أكثر من ألف متر! (فيديو)
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أكثر من 150 عنصراً يحاولون إنقاذه... إصابة مستكشف كهوف بنزيف في البطن على عمق أكثر من ألف متر! (فيديو)

واصل أكثر من 150 عنصر إنقاذ من تركيا ودول عدّة الخميس عملية الإنقاذ الجارية في جنوب تركيا منذ أيام لإخراج مستكشف كهوف أميركي من قاع كهف بعدما أصيب بنزيف داخلي على عمق أكثر من ألف متر تحت الأرض.
 
ووفق الاتّحاد التركي لمستكشفي المغاور فإنّ مارك ديكي، 40 عاماً، كان يستكشف كهفاً بعمق 1276 متراً مع فريق دولي عندما أصيب بنزيف في البطن.
 
من جهتها، أفادت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (آفاد) بأنّ رفاقه، وهم فريق مكوّن من 13 شخصاً، أبلغوا خدمات الطوارئ بوضع ديكي الأحد وقد بدأت عملية إنقاذه الثلاثاء، وأوصلت إليه أكياس من الدم.
 
وأفاد الاتحاد التركي لمستكشفي المغاور على موقعه الإلكتروني بأنّ ديكي كان موجوداً على عمق 1120 متراً عندما أُصيب بالنزيف، و"أمكن إخضاعه للمراقبة في المخيّم الأساسي" للبعثة الواقع على ارتفاعٍ أعلى، على عمق 1040 متراً، موضحاً أنّ العملية تجري بالتنسيق مع كلّ من الجمعية الأوروبية لإنقاذ مستكشفي المغاور والهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا.
 
وقال الاتحاد مساء الأربعاء "وفقاً لأحدث المعلومات من فرق الإنقاذ، فإنّ حالة مارك تستقرّ"، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وأضاف "لقد توقّف النزيف، ويمكنه المشي بمساعدة آخرين، لكنّه لا يستطيع الخروج من هناك بدون نقّالة".
 
وبالتالي، تكمن الصعوبة في إنزال نقّالة إلى منطقة التخييم الأساسية لإحضار عالم الكهوف الأميركي.
 
ولإخراج الجريح يتعيّن نقله إلى مخيّم مؤقّت على ارتفاع يقع على عمق 700 متر، بعد توسيع أضيق الممرّات في الكهف للسماح بمرور النقّالة.
 

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