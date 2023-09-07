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القبض على مدعٍ عام سابق بتهمة قتل زوجته واخفاء الأدلة...اليكم ما حصل!

القبض على مدعٍ عام سابق بتهمة قتل زوجته واخفاء الأدلة...اليكم ما حصل!







اذ تم اتهام دونالد ديسكينز البالغ 49 عامًا، بالقتل والعنف المنزلي، والتلاعب بالأدلة المادية فيما يتعلق بحادث وقع في نيسان 2021 وأدى إلى وفاة زوجته، وفقًا لموقع



وبحسب التقرير، فقد ظهرت الشرطة في منزل ديسكينز بعد أن اتصل للإبلاغ عن وفاة زوجته داخل المنزل. فاكتشف المحققون أن هناك ما يدعو للشك.



ولم يتم ذكر طريقة وأسباب القتل. كما لم تتم محاكمة ديسكينز بعد. تم سجن مدعي عام سابق في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، بعد أن قتل زوجته وحاول التلاعب بالأدلة.اذ تم اتهام دونالد ديسكينز البالغ 49 عامًا، بالقتل والعنف المنزلي، والتلاعب بالأدلة المادية فيما يتعلق بحادث وقع في نيسان 2021 وأدى إلى وفاة زوجته، وفقًا لموقع "فوكس نيوز" وبحسب التقرير، فقد ظهرت الشرطة في منزل ديسكينز بعد أن اتصل للإبلاغ عن وفاة زوجته داخل المنزل. فاكتشف المحققون أن هناك ما يدعو للشك.ولم يتم ذكر طريقة وأسباب القتل. كما لم تتم محاكمة ديسكينز بعد.