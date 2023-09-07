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إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-09-07 | 15:27
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إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!
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إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!

إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!

حصل إطلاق نار بالقرب من ملعب البيسبول في ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو، أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وإصابة امرأة بجروح خطير، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وذلك بعد أن أطلق أحد المشتبه بهم طلقات عدة على أحد الشوارع القريبة من الملعب لأسباب مجهولة.

علماً أن الملعب كان مليئاً بالأشخاص الذين يلعبون، وآخرون يشاهدون المباراة، مع تواجد العديد من ضباط الشرطة في المكان لمراقبة المباراة. 

وكان الضحية متواجداً داخل سيارة عندما تعرض لإطلاق النار، ومات على الفور. 

كما أن امرأة أخرى في العشرينات من عمرها، أصيبت بالرصاص وتم نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين الضحيتين.

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