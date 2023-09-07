إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!

دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)