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الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
منوعات
2023-09-07 | 15:39
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الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
اعترف شاب عشريني بقتل والدته البالغة من العمر 47 عامًا بعد أن "طلبت منه الأصوات في رأسه" أن يطعنها 100 مرة.
ونفذ زاك أونيل، الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت، الهجوم على والدته ميشيل في منزلهما في المملكة المتحدة، وفق موقع
"ذا صن"
.
واكتشفت والدة الضحية وتدعى كريستين، دماء في قاعة المنزل، وابنتها ملقاة على أرضية غرفة المعيشة مصابة بجروح في وجهها.
وبعد وقت قصير من عثور كريستين على الجثة، اتصل أونيل بالشرطة وأخبرهم: "لقد قتلت شخصاً، اذ شعرت بالرغبة في القتل. لقد قطعت معصمي وطعنت نفسي".
وأعطى الشرطة عنوانه ثم ذهب إلى حانة وهو مغطى بالدماء.
وعلى الرغم من أن اونيل كان قد نفى التهمة، الا أنه أقر بأنه مذنب في جريمة القتل غير العمد على أساس تقليل المسؤولية.
وقد حصل حديثاً على أمر بالدخول إلى المستشفى بعد الإقرار بالاعتراف، ما يعني أنه سيبقى هناك حتى تقررالمحكمة الطبية أو وزارة العدل الافراج عنه.
وقال ويليام هانتر المدعي العام، أنه في اليوم السابق لجريمة القتل، كان أونيل قد اتصل بالشرطة قلقًا بشأن حالته العقلية.
وأثناء حجزه لدى الشرطة، أخبر الضباط أن الأصوات في رأسه تأمره دائماً بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية عارياً أو القيام بشيء أسوأ.
ويُذكر أن ميشيل أصيبت بـ 92 إصابة، 33 منها وصفت بأنها "أكثر من سطحية".
وقال المحامي أندرو لانغدون: "ليس هناك خلفية من العداء أو الصراع بينه وبين والدته. ان اونيل مريضاً عقلياً بشكل خطير".
ليُعرف بعدها أن أونيل كان يعاني من تناقص المسؤولية بسبب الفصام المصحوب بجنون العظمة.
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