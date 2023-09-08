الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحكم بالسجن 30 عاماً على الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين
منوعات
2023-09-08 | 02:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحكم بالسجن 30 عاماً على الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين
الحكم بالسجن 30 عاماً على الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين
أصدرت محكمة في لوس أنجليس الخميس قراراً بحبس الممثل الأميركي داني ماسترسن المعروف بدوره في مسلسل "ذات سفنتيز شو" والعضو البارز في كنيسة السيانتولوجيا (العلموية) 30 عاماً في قضية اغتصاب امرأتين.
ونال الممثل البالغ 47 عاماً تالياً العقوبة القصوى التي كان يواجهها بعدما دانته هيئة المحلّفين في حزيران الفائت.
وخلال محاكمته، اتهمته ثلاث نساء، من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا أيضاً، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز بين عامَي 2001 و2003. وأيّد أعضاء هيئة المحلفين اثنتين منهنّ، فيما لم يتوصلوا إلى الإجماع اللازم لإصدار حكم في شأن المدعية الثالثة.
وخلال نطق القاضية تشارلين أولميدو بالحكم، توجهت إلى الممثل الذي دأب على تأكيد براءته بالقول "سيد ماسترسن، أنت لست الضحية". كذلك أمرت بإدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.
وخلال المحاكمة، خلص المدعون إلى أن الممثل "خدّر واغتصب كلاً من هاتين الضحيتين"، ودعوا إلى "تحميله المسؤولية" عن هذه الارتكابات.
وعلّقت إحداهما في المحكمة الخميس بالقول إن العالم أصبح "أكثر أماناً" بعدما أصبح ماسترسن وراء القضبان.
وأضافت المرأة التي أبقيت هويتها طي الكتمان خلال المحاكمة مخاطبة ماسترسن "أنت تحب إيذاء النساء. لقد عشت حياتك خلف قناع، كشخصين. لكن الشخص الحقيقي يجلس هنا".
وهذه القضية التي بدأت في العام 2017 عقب انكشاف الفضائح الجنسية التي اتُّهم بها المنتج السابق هارفي واينستين وشكلت شرارة انطلاق حركة #مي_تو، أثارت أيضاً تساؤلات حول دور كنيسة السيانتولوجيا.
وأكدت اثنتان من المدّعيات أن المنظمة، الناشطة خصوصاً في لوس أنجليس، كانت تثنيهما عن إبلاغ الشرطة.
وشدد وكلاء الدفاع عن ماسترسن على أن إفادات المدعيات تبدّلت على مر السنين، وأشاروا إلى أن منطلقات سلبية ضد كنيسة السيانتولوجيا قد تكون الدافع وراء الدعوى القضائية.
في محاكمة سابقة في تشرين الثاني، رفضت هيئة محلفين مختلفة إصدار حكم في القضية، ولم تتمكن من التوصل إلى إجماع.
وماسترسن متزوج من الممثلة بيجو فيليبس وله منها طفلة في التاسعة، وبدأت نجوميته عام 1998 من خلال المسلسل الكوميدي "ذات سفنتيز شو" الذي جسّد فيه شخصية ستيفن هايد إلى جانب ميلا كونيس وأشتون كوتشر.
وشارك مجددا مع كوتشر في مسلسل "ذي رانش" على "نتفليكس" لكنه استبعد منه في العام 2017 بعدما أكدت شرطة لوس أنجليس أنها تحقق في مزاعم اغتصاب متعددة ضد الممثل.
بعد توقيف الممثل في حزيران 2020، قال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجليس إنه أسقط تهمتين أخريين بالاعتداء الجنسي ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة وبفعل سقوط الاتهامات بمرور الزمن.
آخر الأخبار
منوعات
حكم
سجن
اغتصاب
ممثل
أميركي
التالي
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-31
الحكم بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين ادينو بقتل أميركي في بغداد
أخبار دولية
2023-08-31
الحكم بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين ادينو بقتل أميركي في بغداد
0
منوعات
2023-09-06
تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات
منوعات
2023-09-06
تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات
0
منوعات
2023-09-01
نظرات غير لائقة واغتصاب وأكثر من 20 ضحية... اتهامات تطال طبيبا عسكريا أميركيا!
منوعات
2023-09-01
نظرات غير لائقة واغتصاب وأكثر من 20 ضحية... اتهامات تطال طبيبا عسكريا أميركيا!
0
منوعات
2023-08-30
شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)
منوعات
2023-08-30
شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:00
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
04:00
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
0
منوعات
15:39
الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
منوعات
15:39
الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
0
منوعات
15:27
إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!
منوعات
15:27
إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
15:18
القبض على مدعٍ عام سابق بتهمة قتل زوجته واخفاء الأدلة...اليكم ما حصل!
منوعات
15:18
القبض على مدعٍ عام سابق بتهمة قتل زوجته واخفاء الأدلة...اليكم ما حصل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
0
أخبار لبنان
03:33
نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال ولا يتم تسديدها
أخبار لبنان
03:33
نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال ولا يتم تسديدها
0
منوعات
2023-08-18
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
منوعات
2023-08-18
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
0
حال الطقس
2023-08-11
أشد موجة حر للموسم متوقعة بدءًا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-08-11
أشد موجة حر للموسم متوقعة بدءًا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
2
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
3
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
4
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
5
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
6
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
7
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
8
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More