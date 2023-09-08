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طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)

طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)







وأدت المشاجرة الى اجبار المرأة وزوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة لمغادرة الطائرة، وانفاق 1500 جنيه إسترليني للحجز في الطائرة التي ستقلع في اليوم التالي من دبلن، لحضور حفل زفاف شقيقها، وفق موقع



وروت المرأة ما حصل مع المضيفة قائلة: "كان لدى هذه المضيفة نظرة غاضبة على وجهها. لقد جلس زوجي جيمس مع ابنتنا فلورنس، وعندما سألت المضيفة ما اذا كان هناك مساحة إضافية في العلوية، كان ردّها حاداً وعنيفاً".



وبعد أن طلبت المرأة الحامل من المضيفة مساعدتها في العثور على مكان لأمتعتها، كان جوابها: "عليك العثور على مكان بنفسك".



ومن جهتها، اعتبرت المضيفة أن المرأة تسيء معاملتها، وأنه ليس من وظيفتها أن تساعدها.



وبعد ذلك تم طرد العائلة من الطائرة، بحجة أنهم كانوا عدوانيين. قام موظفو شركة EasyJet بإنزال جميع الركاب من رحلة متجهة من بلفاست في ايرلندا إلى إيبيزا، بعد مشاجرة تورطت فيها امرأة حامل. حيث زُعم أن احدى المضيفات وصفتها بأنها "مسيئة" قبل أن يتم طردها مع عائلتها.وأدت المشاجرة الى اجبار المرأة وزوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة لمغادرة الطائرة، وانفاق 1500 جنيه إسترليني للحجز في الطائرة التي ستقلع في اليوم التالي من دبلن، لحضور حفل زفاف شقيقها، وفق موقع "ديلي ميل" وروت المرأة ما حصل مع المضيفة قائلة: "كان لدى هذه المضيفة نظرة غاضبة على وجهها. لقد جلس زوجي جيمس مع ابنتنا فلورنس، وعندما سألت المضيفة ما اذا كان هناك مساحة إضافية في العلوية، كان ردّها حاداً وعنيفاً".وبعد أن طلبت المرأة الحامل من المضيفة مساعدتها في العثور على مكان لأمتعتها، كان جوابها: "عليك العثور على مكان بنفسك".ومن جهتها، اعتبرت المضيفة أن المرأة تسيء معاملتها، وأنه ليس من وظيفتها أن تساعدها.وبعد ذلك تم طرد العائلة من الطائرة، بحجة أنهم كانوا عدوانيين.