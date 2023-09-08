الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
33
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
33
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
2023-09-08 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
قام موظفو شركة EasyJet بإنزال جميع الركاب من رحلة متجهة من بلفاست في ايرلندا إلى إيبيزا، بعد مشاجرة تورطت فيها امرأة حامل. حيث زُعم أن احدى المضيفات وصفتها بأنها "مسيئة" قبل أن يتم طردها مع عائلتها.
وأدت المشاجرة الى اجبار المرأة وزوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة لمغادرة الطائرة، وانفاق 1500 جنيه إسترليني للحجز في الطائرة التي ستقلع في اليوم التالي من دبلن، لحضور حفل زفاف شقيقها، وفق موقع
"ديلي ميل"
.
وروت المرأة ما حصل مع المضيفة قائلة: "كان لدى هذه المضيفة نظرة غاضبة على وجهها. لقد جلس زوجي جيمس مع ابنتنا فلورنس، وعندما سألت المضيفة ما اذا كان هناك مساحة إضافية في العلوية، كان ردّها حاداً وعنيفاً".
وبعد أن طلبت المرأة الحامل من المضيفة مساعدتها في العثور على مكان لأمتعتها، كان جوابها: "عليك العثور على مكان بنفسك".
ومن جهتها، اعتبرت المضيفة أن المرأة تسيء معاملتها، وأنه ليس من وظيفتها أن تساعدها.
وبعد ذلك تم طرد العائلة من الطائرة، بحجة أنهم كانوا عدوانيين.
آخر الأخبار
منوعات
طائرة
مضيفة
امرأة
حامل
التالي
اتهامات جديدة تطال نجم مانشستر يونايتد... سلوك عدواني واعتداءات تطال 3 نساء!
الحكم بالسجن 30 عاماً على الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-03
قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
منوعات
2023-09-03
قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-09-02
امرأة حامل بحاجة الى بلاكيت دم من فئة A- أم O- للخضوع لعملية في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 76835433
آخر الأخبار
2023-09-02
امرأة حامل بحاجة الى بلاكيت دم من فئة A- أم O- للخضوع لعملية في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 76835433
0
منوعات
2023-08-27
مشهد مؤثر... راكبو طائرة يُساعدون سيّدة حامل على إنجاب طفلها خلال رحلة جوية (فيديو)
منوعات
2023-08-27
مشهد مؤثر... راكبو طائرة يُساعدون سيّدة حامل على إنجاب طفلها خلال رحلة جوية (فيديو)
0
منوعات
2023-08-23
وقوع شجار عنيف داخل طائرة سببه امرأة ثملة... وهكذا تدخلت الشرطة! (فيديو)
منوعات
2023-08-23
وقوع شجار عنيف داخل طائرة سببه امرأة ثملة... وهكذا تدخلت الشرطة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:13
نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
منوعات
08:13
نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
0
منوعات
06:49
شاب يعتدي على مثليين خارج احدى الحانات في لندن: اليكم ما حصل!
منوعات
06:49
شاب يعتدي على مثليين خارج احدى الحانات في لندن: اليكم ما حصل!
0
منوعات
06:39
قبل يوم من عيد ميلادها... مأساة على شاطئ البحر تودي بحياة الطفلة "صاحبة الابتسامة الجميلة"!
منوعات
06:39
قبل يوم من عيد ميلادها... مأساة على شاطئ البحر تودي بحياة الطفلة "صاحبة الابتسامة الجميلة"!
0
منوعات
05:59
صرخ طلبًا للمساعدة... مراهق يقدم على الانتحار بعد أن كافح للتصالح مع جنسه والإندماج في المجتمع!
منوعات
05:59
صرخ طلبًا للمساعدة... مراهق يقدم على الانتحار بعد أن كافح للتصالح مع جنسه والإندماج في المجتمع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-16
ابنة ماريو باسيل ورثت جمالها من والدتها.. وهو يعلّق: "أخدت منّي بس الهبل" (فيديو)
فنّ
2023-08-16
ابنة ماريو باسيل ورثت جمالها من والدتها.. وهو يعلّق: "أخدت منّي بس الهبل" (فيديو)
0
فنّ
06:38
تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!
فنّ
06:38
تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!
0
منوعات
2023-09-04
بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)
منوعات
2023-09-04
بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)
0
آخر الأخبار
07:27
النائب السابق وليد جنبلاط: هل يمكن ترسيم حقل بعبدا يا سيد هوكشتاين وهل يمكن تسهيل انتخاب الرئيس يا سيّد عبد اللهيان؟
آخر الأخبار
07:27
النائب السابق وليد جنبلاط: هل يمكن ترسيم حقل بعبدا يا سيد هوكشتاين وهل يمكن تسهيل انتخاب الرئيس يا سيّد عبد اللهيان؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
0
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
2
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
09:47
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
3
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
4
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
5
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
6
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
7
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
8
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More