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كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!

كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!







وفي التفاصيل، اقترب رجل غريب من الضحية، البالغة من العمر 20 عاماً، بينما كانت تستعد للسباحة على الشاطئ واغتصبها، بحسب ما كشفه المتحدث باسم شرطة ساسكس.



ووصفت الفتاة الرجل بأنه يتراوح عمره بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، ويبلغ طوله حوالي 170 سم، وشعره بني غامق وقصير.



وما زالت التحقيقات جارية في البحث عن هويّة المتهم والقبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي.

تعرضت فتاة للاعتداء الجنسي على شاطئ هوف الشعبي في بريطانيا صباح أمس الخميس، وفقاً لصحيفة "ذا صن" وفي التفاصيل، اقترب رجل غريب من الضحية، البالغة من العمر 20 عاماً، بينما كانت تستعد للسباحة على الشاطئ واغتصبها، بحسب ما كشفه المتحدث باسم شرطة ساسكس.ووصفت الفتاة الرجل بأنه يتراوح عمره بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، ويبلغ طوله حوالي 170 سم، وشعره بني غامق وقصير.وما زالت التحقيقات جارية في البحث عن هويّة المتهم والقبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي.