الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فارق الحياة بعد أن أنقذ حياة ابنه... والد "بطل" يلقى مصرعه غرقاً في عمق البحر!

منوعات
2023-09-08 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فارق الحياة بعد أن أنقذ حياة ابنه... والد &quot;بطل&quot; يلقى مصرعه غرقاً في عمق البحر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فارق الحياة بعد أن أنقذ حياة ابنه... والد "بطل" يلقى مصرعه غرقاً في عمق البحر!

فارق الحياة بعد أن أنقذ حياة ابنه... والد "بطل" يلقى مصرعه غرقاً في عمق البحر!

غرق أب "بطل" أثناء محاولة إنقاذ حياة ابنه، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن جرفه التيار إلى عمق البحر، حسب موقع "ديلي ميل".

وفي التفاصيل، كان دايفيد كول، يمارس هواية التجديف برفقة ابنه في مدينة إسيكس الأميركية، عندما جرفهما التيار إلى البحر. فغرق كول أثناء إنقاذ حياة ابنه من خلال رفع رأسه فوق الماء.

وتوفي كول بعد أن نقل إلى مستشفى كولشيستر، حيث كشفت الطبيبة الشرعية المضطلعة على حالته أن "السبب المؤقت لوفاة السيد كول هو الغرق"، مضيفةً أن "الشرطة قد أكدت أنها مقتنعة بعدم وجود أي تورط لطرف ثالث في الحادثة".
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الحياة

ابنه...

"بطل"

مصرعه

غرقاً

البحر!

LBCI التالي
بعد مرور 8 سنوات... الشرطة البريطانية تكشف أسباب وفاة ابنة الـ22 عاماً في المستشفى وهؤلاء هم المتهمون!
كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-05

مراهق يلقى مصرعه بعد مشاركته في تحدي "تيك توك"... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-24

" الأمر مجرد مسألة وقت"... عالمة في وكالة ناسا تعلن: أعتقد بالتأكيد أننا سنجد الحياة على كوكب آخر!

LBCI
منوعات
2023-08-18

قتلها "المتقاعد السعيد" وأقنع عائلتها على مدار 3 سنوات أنها على قيد الحياة... جريمة أداتها حطبة ومنفذها رجل نرجسي!

LBCI
فنّ
2023-08-08

مروان خوري يرفض الانجاب: "ما بدّي خاطر بولد بهالحياة" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:13

نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا

LBCI
منوعات
06:49

شاب يعتدي على مثليين خارج احدى الحانات في لندن: اليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
06:39

قبل يوم من عيد ميلادها... مأساة على شاطئ البحر تودي بحياة الطفلة "صاحبة الابتسامة الجميلة"!

LBCI
منوعات
05:59

صرخ طلبًا للمساعدة... مراهق يقدم على الانتحار بعد أن كافح للتصالح مع جنسه والإندماج في المجتمع!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-16

ابنة ماريو باسيل ورثت جمالها من والدتها.. وهو يعلّق: "أخدت منّي بس الهبل" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:38

تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!

LBCI
منوعات
2023-09-04

بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
07:27

النائب السابق وليد جنبلاط: هل يمكن ترسيم حقل بعبدا يا سيد هوكشتاين وهل يمكن تسهيل انتخاب الرئيس يا سيّد عبد اللهيان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:57

حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا

LBCI
أخبار لبنان
07:39

في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز

LBCI
أخبار لبنان
16:04

باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم

LBCI
رياضة
14:13

بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال

LBCI
أخبار دولية
14:08

مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها

LBCI
أخبار دولية
13:54

أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت

LBCI
أخبار دولية
13:50

مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:25

مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"

LBCI
منوعات
09:47

أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
10:07

خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...

LBCI
حال الطقس
02:24

الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب

LBCI
أمن وقضاء
15:59

إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها

LBCI
اقتصاد
03:49

اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية

LBCI
فنّ
10:19

ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More