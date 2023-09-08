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فارق الحياة بعد أن أنقذ حياة ابنه... والد "بطل" يلقى مصرعه غرقاً في عمق البحر!

فارق الحياة بعد أن أنقذ حياة ابنه... والد "بطل" يلقى مصرعه غرقاً في عمق البحر!







وفي التفاصيل، كان دايفيد كول، يمارس هواية التجديف برفقة ابنه في مدينة إسيكس الأميركية، عندما جرفهما التيار إلى البحر. فغرق كول أثناء إنقاذ حياة ابنه من خلال رفع رأسه فوق الماء.



وتوفي كول بعد أن نقل إلى مستشفى كولشيستر، حيث كشفت الطبيبة الشرعية المضطلعة على حالته أن "السبب المؤقت لوفاة السيد كول هو الغرق"، مضيفةً أن "الشرطة قد أكدت أنها مقتنعة بعدم وجود أي تورط لطرف ثالث في الحادثة".

غرق أب "بطل" أثناء محاولة إنقاذ حياة ابنه، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن جرفه التيار إلى عمق البحر، حسب موقع "ديلي ميل" وفي التفاصيل، كان دايفيد كول، يمارس هواية التجديف برفقة ابنه في مدينة إسيكس الأميركية، عندما جرفهما التيار إلى البحر. فغرق كول أثناء إنقاذ حياة ابنه من خلال رفع رأسه فوق الماء.وتوفي كول بعد أن نقل إلى مستشفى كولشيستر، حيث كشفت الطبيبة الشرعية المضطلعة على حالته أن "السبب المؤقت لوفاة السيد كول هو الغرق"، مضيفةً أن "الشرطة قد أكدت أنها مقتنعة بعدم وجود أي تورط لطرف ثالث في الحادثة".