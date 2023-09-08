بعد مرور 8 سنوات... الشرطة البريطانية تكشف أسباب وفاة ابنة الـ22 عاماً في المستشفى وهؤلاء هم المتهمون!

اتُهم مدير قسم الخدمات الصحية الوطنية ومدير الجناح في مستشفى غودمايز في بريطانيا، بالقتل غير العمد بعد مرور 8 سنوات على وفاة المريضة أليس فيغيريدو إثر تلقيها معاملة سيئة.وبعد التحقيق في وفاة ابنة الـ22 عاماً، وإحالة ملف الأدلة إلى النيابة العامة الملكية، وجّهت الشرطة الاتهام إلى مؤسسة شمال شرق لندن NHS Foundation Trust ومدير قسم الخدمات الصحية الوطنية ومدير الجناح في مستشفى بالقتل غير العمد.وسيمثل جميع المتهمين أمام محكمة باركينغ سايد يوم الأربعاء 4 تشرين الأوّل.وحذرت الشرطة الجمهور من الامتناع عن نشر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لأن الإجراءات ما زالت جارية، وباعتبار أن للمتهمين الحق في الحصول على محاكمة عادلة.