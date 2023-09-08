0min

صرخ طلبًا للمساعدة... مراهق يقدم على الانتحار بعد أن كافح للتصالح مع جنسه والإندماج في المجتمع!

صرخ طلبًا للمساعدة... مراهق يقدم على الانتحار بعد أن كافح للتصالح مع جنسه والإندماج في المجتمع!







وقالت عائلة أليكس البالغ 13 عاماً أمام التحقيق في المحكمة في المملكة المتحدة، إنه كان "يصرخ طلبًا للمساعدة وتم تجاهله".



وان الإحالة إلى خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين لم تتم إلا قبل ثلاثة أسابيع من وفاة أليكس، لأن قائمة الانتظار كانت طويلة، وكان يجب الانتظار.



وتم العثور على أليكس مصابًا بجروح خطيرة سببها لنفسه، وتوفي في المستشفى بعد أربعة أيام.



وفي وقت سابق، وصفت عائلة أليكس كيف أخبرهم أنه يريد تغيير اسمه والتعرف على أنه ذكر، بعد الذهاب إلى المدرسة الثانوية.



وقيل ان أليكس لم يكن مجرد مراهق مضطرب، ولكنه طفل خائف، يكافح من أجل التصالح مع جنسه، وكيف يمكن أن يندمج في المجتمع. تم تجاهل مراهق في حالة صراع مع جنسه، من قبل موظفي المدرسة بعد أن أخبرهم أنه يريد قتل نفسه في الأسابيع التي سبقت وفاته، وفقاً لموقع "ديلي ميل". وقالت عائلة أليكس البالغ 13 عاماً أمام التحقيق في المحكمة في المملكة المتحدة، إنه كان "يصرخ طلبًا للمساعدة وتم تجاهله".وان الإحالة إلى خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين لم تتم إلا قبل ثلاثة أسابيع من وفاة أليكس، لأن قائمة الانتظار كانت طويلة، وكان يجب الانتظار.وتم العثور على أليكس مصابًا بجروح خطيرة سببها لنفسه، وتوفي في المستشفى بعد أربعة أيام.وفي وقت سابق، وصفت عائلة أليكس كيف أخبرهم أنه يريد تغيير اسمه والتعرف على أنه ذكر، بعد الذهاب إلى المدرسة الثانوية.وقيل ان أليكس لم يكن مجرد مراهق مضطرب، ولكنه طفل خائف، يكافح من أجل التصالح مع جنسه، وكيف يمكن أن يندمج في المجتمع.