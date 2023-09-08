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قبل يوم من عيد ميلادها... مأساة على شاطئ البحر تودي بحياة الطفلة "صاحبة الابتسامة الجميلة"!
منوعات
2023-09-08 | 06:39
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قبل يوم من عيد ميلادها... مأساة على شاطئ البحر تودي بحياة الطفلة "صاحبة الابتسامة الجميلة"!
قبل يوم من عيد ميلادها... مأساة على شاطئ البحر تودي بحياة الطفلة "صاحبة الابتسامة الجميلة"!
توفيت فتاة صغيرة ذات "ابتسامة جميلة" قبل أيام من عيد ميلادها بعد أن جرفتها المياه أثناء لعبها مع أصدقائها على شاطئ البحر في مقاطعة كورك الأيرلندية الأربعاء.
وانتشلت جثة إميلي رومان، التي كانت ستبلغ الثامنة من عمرها أمس، من الماء بعد بحث دام 3 ساعات. وقد أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.
ومن جهتهم، عبّر موظفو وتلاميذ مدرسة إميلي، عن الحزن الذي أصابهم بسبب المأساة التي حدثت معها.
وورد في البيان الذي أصدرته المدرسة: "إن المجتمع المدرسي بأكمله في مدرسة الكنيسة الأيرلندية الصغيرة في كروسهافن، مقاطعة كورك، جنبًا إلى جنب مع الرعية والمجتمع المحلي، في حالة صدمة ومدمرون تمامًا بعد وفاة ابنتنا إميلي رومان، وجميعًا نشعر بالحزن الشديد على عائلة إميلي وأحبائها".
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