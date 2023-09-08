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شاب يعتدي على مثليين خارج احدى الحانات في لندن: اليكم ما حصل!

شاب يعتدي على مثليين خارج احدى الحانات في لندن: اليكم ما حصل!







اذ تعرض رجلان مثليي الجنس، في العشرينات والثلاثينات من العمر، للهجوم أثناء وقوفهما خارج مطعم.



وبعد حادث الطعن الوحشي، تم علاج الضحيتين في المستشفى، وخرجا في وقت لاحق.



وأثار الهجوم الغضب بين أعضاء مجتمع LGBTQ+، حيث نظمت مسيرة خارج الحانة في أعقابه. ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بسبب هجوم مزعوم ضد المثليين خارج حانة في جنوب لندن، بحسب موقع "ديلي ميل" اذ تعرض رجلان مثليي الجنس، في العشرينات والثلاثينات من العمر، للهجوم أثناء وقوفهما خارج مطعم.وبعد حادث الطعن الوحشي، تم علاج الضحيتين في المستشفى، وخرجا في وقت لاحق.وأثار الهجوم الغضب بين أعضاء مجتمع LGBTQ+، حيث نظمت مسيرة خارج الحانة في أعقابه.