الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
32
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
32
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
منوعات
2023-09-08 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، عثر رجل نروجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثاً، في اكتشاف وُصِف بـ"اكتشاف القرن من الذهب" في النروج.
ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله "ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولا أو تابعة للكابتن سابيلتان"، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نروجي.
وأعلنت الجامعة الخميس أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقاً قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.
واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية آب في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر. واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته في أن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية، نزولاً عند توصية طبيبه ومعالجه الفزيائي.
وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح إحدى التلال.
فتواصل مع هيئة الآثار المحلية التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أنّ المجوهرات التي يزيد وزنها الإجمالي عن مئة غرام بقليل، تعود إلى العام 500 ميلادي تقريباً، في مرحلة شهدت هجرة كبيرة للشعوب في أوروبا.
وقال مدير المتحف الأثري في جامعة ستافنجر أولي مادسن "إنّ ما سُجّل اكتشاف القرن من الذهب في النروج"، مضيفاً "إن العثور على كمية كبيرة من الذهب دفعة واحدة أمر نادر جداً".
ويعود آخر اكتشاف مماثل في الدولة الاسكندنافية إلى القرن التاسع عشر.
وذكر علماء الآثار أنّ هذا الاكتشاف فريد لناحية الصورة التي تظهر على قطع الذهب وتمثّل نوعاً من الخيول ورد ذكره في الأساطير الإسكندنافية.
وقال البروفيسور هاكون رايرسن "استناداً إلى موقع الاكتشاف والدروس المستقاة من اكتشافات مماثلة، قد تكون هذه القطع من دون شك إما مقتنيات ثمينة مخبأة أو تقدمة للآلهة خلال مرحلة مضطربة".
وبموجب القانون، يُفترض أن يحصل إرليند بور ومالك الأرض على مكافأة لم تُحدَّد قيمتها بعد.
آخر الأخبار
منوعات
ذهب
شوكولا
اكتشاف
التالي
معلمة متزوجة ترسل صوراً فاضحة لطلابها المراهقين...وتستغلهم لممارسة الجنس!
شاب يعتدي على مثليين خارج احدى الحانات في لندن: اليكم ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-07
اكتشاف غريب ومحيّر...ديناصور يشبه الطيور!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-07
اكتشاف غريب ومحيّر...ديناصور يشبه الطيور!
0
رياضة
2023-09-07
جائزة الكرة الذهبية:إليكم أبرز الأسماء المرشحة!
رياضة
2023-09-07
جائزة الكرة الذهبية:إليكم أبرز الأسماء المرشحة!
0
منوعات
2023-09-05
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
منوعات
2023-09-05
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
0
فنّ
2023-09-04
بريتني سبيرز تمتطي الحصان عارية الصدر: كان يجب أن أذهب عارية! (فيديو)
فنّ
2023-09-04
بريتني سبيرز تمتطي الحصان عارية الصدر: كان يجب أن أذهب عارية! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:30
تزوجا منذ ثلاثة أشهر فقط... ثم رحلا معا بطريقة مأساوية! (صور)
منوعات
10:30
تزوجا منذ ثلاثة أشهر فقط... ثم رحلا معا بطريقة مأساوية! (صور)
0
منوعات
10:17
منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!
منوعات
10:17
منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!
0
منوعات
09:37
ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
منوعات
09:37
ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
0
منوعات
09:31
مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت" بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه... إليكم ما حصل!
منوعات
09:31
مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت" بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه... إليكم ما حصل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
2023-09-07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
0
منوعات
2023-09-04
علاقة حبّ شديدة الغرابة... أربعينية تتزوج من "أفعوانية" وتكشف: "الجنس لم يكن أولوية في حياتي"!
منوعات
2023-09-04
علاقة حبّ شديدة الغرابة... أربعينية تتزوج من "أفعوانية" وتكشف: "الجنس لم يكن أولوية في حياتي"!
0
فنّ
2023-05-16
رنا الحريري تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن باسم ياخور؟
فنّ
2023-05-16
رنا الحريري تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن باسم ياخور؟
0
منوعات
04:00
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
04:00
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
0
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
2
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
3
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
4
فنّ
05:51
اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات
فنّ
05:51
اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات
5
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لهذا السبب أقال مولوي طه من النافعة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لهذا السبب أقال مولوي طه من النافعة
7
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
8
منوعات
04:57
كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!
منوعات
04:57
كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More