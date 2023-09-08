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معلمة متزوجة ترسل صوراً فاضحة لطلابها المراهقين...وتستغلهم لممارسة الجنس!

منوعات
2023-09-08 | 08:32
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معلمة متزوجة ترسل صوراً فاضحة لطلابها المراهقين...وتستغلهم لممارسة الجنس!
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معلمة متزوجة ترسل صوراً فاضحة لطلابها المراهقين...وتستغلهم لممارسة الجنس!

معلمة متزوجة ترسل صوراً فاضحة لطلابها المراهقين...وتستغلهم لممارسة الجنس!

اتُهمت معلمة رياضيات في احدى مدارس ألاباما في الولايات المتحدة بممارسة الجنس مع مراهقين كانا من طلابها، وفقًا لموقع "فوكس نيوز".

واستقالت كريستال فروست، البالغة من العمر 35 عامًا، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، حديثاً من المدرسة، بعد أن تم القبض عليها وهي تتبادل صورًا فاضحة مع طالب على "سناب شات".

وتلقت المدرسة رسالة من مجهول مفادها أن طالبًا يبلغ من العمر 15 عامًا، يُدعى جي تي، لديه "صورة عارية لها على هاتفه"، وقد شاركها مع بعض زملائه في الفصل.

واعترف جي تي لاحقاً بأن معلمته أرسلت له الصور الفاضحة، ثم عرضت عليه ممارسة الجنس. فالتقيا في مكان أربع مرات على الأقل من أجل ممارسة الجنس.

وفعلت المعلمة الأمر نفسه مع طالب آخر يبلغ من العمر 16 سنة.

وفي مقابلة مع الشرطة، زُعم أن فروست اعترفت بالسلوك المنحرف وتم القبض عليها.

وهي متهمة بالسفر لمقابلة طفل لارتكاب فعل جنسي غير قانوني، والإغراء الإلكتروني للقاصرين، وتهمتين لممارستها فعلًا جنسيًا، وتهمتين لنشرها مواد فاحشة للطلاب.

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