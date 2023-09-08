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كانت جدته البالغة 100 سنة مقعدة ومصابة بالخرف... قطع رأسها بفأس ودوافعه صادمة!

منوعات
2023-09-08 | 08:42
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كانت جدته البالغة 100 سنة مقعدة ومصابة بالخرف... قطع رأسها بفأس ودوافعه صادمة!
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كانت جدته البالغة 100 سنة مقعدة ومصابة بالخرف... قطع رأسها بفأس ودوافعه صادمة!

كانت جدته الباغة 100 سنة مقعدة ومصابة بالخرف... قطع رأسها بفأس ودوافعه صادمة!

مثل رجل متهم بقطع رأس جدته البالغة من العمر 100 عام بفأس بينما كانت تجلس على كرسيها المتحرك، أمام المحكمة في هامبورغ.

وقال محققون إنه تم العثور على العاملة الزراعية المتقاعدة أمالي جي ميتة في شقتها في المدينة الألمانية بعد الهجوم الذي نفذه حفيدها أرتور بي البالغ من العمر 37 عامًا في آذار، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبعد إلقاء القبض عليه، استشار أرتور، الذي عولج ووصف له الدواء لمشاكل نفسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، طبيبًا نفسيًا وادعى أنه كان يكافح من أجل التعامل مع رعاية جدته المقيدة على كرسي متحرك والتي كانت تعاني من الخرف.

لكن أحد أقاربه قال لصحيفة بيلد إن أرتور، وهو جندي سابق، كان يعتبر "الخروف الأسود للعائلة" وأن أمالي كانت تشتكي بشكل روتيني من أنه يسرق منها.

وقال القريب: "كان عاطلاً عن العمل معظم الوقت وكان يفتقر باستمرار إلى المال"، مضيفا أن "أفراد الأسرة حافظوا على مسافة بعيدة عنه".

وتم القبض على أرتور بعد أن اتصل بالشرطة لإبلاغهم بجريمته.

قرر الأطباء الشرعيون أن أمالي أصيبت 16 مرة بالسلاح بينما كانت تحاول عبثًا الدفاع عن نفسها باستخدام مكنسة كهربائية لاسلكية، وأنها ماتت عندما قطعت إحدى الضربات حبلها الشوكي.
 

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