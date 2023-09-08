"أشعر بالغضب من الداخل"... امرأة تكشف خيانة زوجها مع صديقته المتوفية وهذا ما حدث!

"أشعر بالغضب من الداخل"... امرأة تكشف خيانة زوجها مع صديقته المتوفية وهذا ما حدث!



كشفت امرأة على موقع Reddit أن حبيبها خانها مع صديقته المصابة بمرض عضال لأنها كانت "رغبتها الأخيرة" قبل أن تموت.



وقالت بحسرة: "لا أستطيع التعبير عن غيرتي لأنها ماتت على أي حال، ولأنها كانت لا تريد أن تموت عذراء"، مضيفةً: "على الرغم من أن الشابة توفيت في آذار 2022، إلا أنني لا أستطيع التغلب على خيانة شريكي".



وتابعت: "أنا أكره نفسي لأنني أشعر بالغضب من الداخل كلما ذكرها".



وبعد أن سئمت إخفاء مشاعرها، واجهت حبيبها بادعاء الخيانة واعترف لها قائلاً انه "فعل ذلك فقط بسبب موتها الوشيك، ولم يكن ليفعل ذلك في ظروف أخرى".