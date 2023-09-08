بعد مرور ثلاثة أشهر على اغتصابها تركت رسالة على سريرها وخرجت... مراهقة تنتحر بطريقة مروّعة!

بعد مرور ثلاثة أشهر على اغتصابها تركت رسالة على سريرها وخرجت... مراهقة تنتحر بطريقة مروّعة!



بعد ثلاثة أشهر من تخديرها واغتصابها أثناء إجازتها في اليونان، أقدمت المراهقة جولي كرو، البالغة من العمر 18 عاماً، على الانتحار بطريقة مروّعة.



وكشفت التحقيقات أن المراهقة "قفزت عن الجسر فوق الطريق السريع M3 في أيرلندا"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".



واستمعت محكمة الطب الشرعي في مقاطعة دبلن يوم الخميس إلى الظروف المأساوية لكيفية تطور مزاج جولي وأفكارها لإيذاء نفسها بعد أن تعرضت للاغتصاب خلال إجازتها برفقة أصدقائها.



وقال والد جولي، غاري كرو، أمام التحقيق أنه "لاحظ غياب ابنته عن المنزل فظن أنها قد هربت، لكنه قرأ الملاحظة الموجودة على سريرها والتي تحتوي على إشارة إلى بحيرات "راثبيجان""، مضيفاً أنه "عندما وصل إلى الجسر العلوي للبحيرات، رأى حركة المرور تتوقف على الطريق السريع قبل أن يشاهد ابنته ملقاة على الأرض".