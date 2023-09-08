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ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
منوعات
2023-09-08 | 09:37
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ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
ضغط مدرس علوم في مدرسة خاصة عن طريق الخطأ عبارة "الرد على الجميع" (Reply All) في رسالة بريد إلكتروني انتقد فيها رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات - وهو الخطأ الذي كلفه وظيفته في النهاية.
وفي التفاصيل، عمل ستانيسلاف كوسيك في كلية ماريست أشغروف في بريسبان لمدة 22 عامًا حتى تم فصله في 10 آب.
ورفع المعلم الأمر إلى لجنة العمل العادل، حيث أمر قاضي المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع بإحالة القضية إلى المحاكمة.
وجاءت نهاية مسيرة كوسيك المهنية بعد أن أرسل بريدًا إلكترونيًا في شباط الفائت إلى "عدد كبير من المستلمين" بعد أن ضغط عن غير قصد "الرد على الكل". وكان البريد الإلكتروني مخصصًا فقط لمدير نقابته.
كما أثرت الرحلة التي قام بها إلى بالي أثناء استقالته على وظيفته.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها السيد كوسيك في شباط: "يتذكر عقلي القديم الحديث وقتًا تم فيه حل الانتهاكات الخطيرة والخلل والمشكلات البسيطة بهدوء ومهنية ونجاح".
"الآن خلال العامين الفائتين، لا يزال نفس الموظفين على المدى الطويل مذهلين!"
"ومع ذلك، فإن القيادة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة كانت أقل من كافية.
'الاتكاء المستمر على الخروقات السابقة لتبرير عدم حصولنا على الخروقات الحالية.
"لدينا فريق عمل رائع في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن مؤخرًا توقف الجزء الأكبر من المدينة عن تناول الطعام في مطعم حمام السباحة وترقى إلى مستوى وظيفتهم البالغة 250 ألف دولار."
وبعد يومين، سحب السيد كوسيك الرسالة الإلكترونية واعتذر.
وبعد يوم واحد، أخبره رئيس الكلية بالمدرسة، مايكل نيومان، أنه قد استقال، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأرسل السيد نيومان إلى السيد كوسيك بريدًا إلكترونيًا من خمس صفحات يقول فيه إن بريده الإلكتروني "تسبب في اضطراب كبير"، و"قد يرقى إلى مستوى سوء سلوك خطير أو تنمر".
وتمت تنحية مدرس العلوم بأجر ثم سُمح له بأخذ إجازة مرضية من 17 نيسان إلى 28 أيار، بدلاً من استخدام إجازة الخدمة الطويلة.
وخلال هذا الوقت أبلغ نائب رئيس الكلية بالمدرسة أنه سيسافر إلى بالي.
لقد حجز الرحلة عندما وافق على إجازة الخدمة الطويلة، وقال إنه تلقى نصيحة طبية تفيد بأنه لا بأس بالسفر، وأنه سيحصل على إجازة بدون أجر.
وتبادل السيد كوسيك والمدرسة رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا خلال شهري أيار وحزيران، حيث ادعى مدرس العلوم "لقد عومل بشكل مختلف عن الموظفين الآخرين الذين وجهت ضدهم مزاعم بسوء السلوك أو التنمر".
وطلب من محاميه رفع الأمر إلى لجنة العمل العادل عند عودته من بالي إلى أستراليا.
وفي 11 يوليو ، اعتذر السيد كوسيك مباشرة لرئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.
لكن في 9 آب، أُخبر بأنه أُقيل من منصبه.
وقالت كلية ماريست أشغروف إنه أخذ إجازة خلال فترة "عدم اللياقة المزعومة"، وقالت إن اعتذار السيد كوسيك لموظف تكنولوجيا المعلومات "لم تتم الموافقة عليه من قبل رئيس الكلية أو تسليمه بالطريقة المتفق عليها".
وقالت الكلية: "أدركت الكلية أيضًا أن هذا الاعتذار لم يعتبر كافيًا من قبل رئيس تكنولوجيا المعلومات".
وقال محامو كوسنيك إن الكلية كانت على علم برحلته قبل سفره.
وأمرت قاضية المحكمة الفيدرالية بيرنا غوان كولير بإحالة القضية إلى المحاكمة في النتائج التي توصلت إليها.
ويناضل السيد كوسنيك من أجل إعادة التوظيف والتعويضات والعقوبات.
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