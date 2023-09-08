ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!

ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!



ضغط مدرس علوم في مدرسة خاصة عن طريق الخطأ عبارة "الرد على الجميع" (Reply All) في رسالة بريد إلكتروني انتقد فيها رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات - وهو الخطأ الذي كلفه وظيفته في النهاية.



وفي التفاصيل، عمل ستانيسلاف كوسيك في كلية ماريست أشغروف في بريسبان لمدة 22 عامًا حتى تم فصله في 10 آب.



ورفع المعلم الأمر إلى لجنة العمل العادل، حيث أمر قاضي المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع بإحالة القضية إلى المحاكمة.



وجاءت نهاية مسيرة كوسيك المهنية بعد أن أرسل بريدًا إلكترونيًا في شباط الفائت إلى "عدد كبير من المستلمين" بعد أن ضغط عن غير قصد "الرد على الكل". وكان البريد الإلكتروني مخصصًا فقط لمدير نقابته.



كما أثرت الرحلة التي قام بها إلى بالي أثناء استقالته على وظيفته.



وجاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها السيد كوسيك في شباط: "يتذكر عقلي القديم الحديث وقتًا تم فيه حل الانتهاكات الخطيرة والخلل والمشكلات البسيطة بهدوء ومهنية ونجاح".



"الآن خلال العامين الفائتين، لا يزال نفس الموظفين على المدى الطويل مذهلين!"



"ومع ذلك، فإن القيادة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة كانت أقل من كافية.



'الاتكاء المستمر على الخروقات السابقة لتبرير عدم حصولنا على الخروقات الحالية.



"لدينا فريق عمل رائع في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن مؤخرًا توقف الجزء الأكبر من المدينة عن تناول الطعام في مطعم حمام السباحة وترقى إلى مستوى وظيفتهم البالغة 250 ألف دولار."