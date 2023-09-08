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منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!

منوعات
2023-09-08 | 10:17
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منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!
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منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!

منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!

زُعم أن رجلاً أُعيدت ابنته  من المدرسة إلى المنزل مرتين هدد بقتل المدير لأنه فرض حظراً على ارتداء العباءة في مدرسة فرنسية.

ويشتبه والد طالبة المدرسة الثانوية في توجيه تهديدات بالقتل عبر الهاتف.

وفي التفاصيل، التحقت الابنة بمدرسة أمبرواز بروغيير الثانوية في كليرمون فيران، والتي تضم ما يقرب من 1300 طالب.

وتم إبعادها عن بوابات المدرسة مرتين بعد أن رفضت اتباع سياسة اللباس الحكومية الجديدة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

في المرة الأولى، ارتدت الطالبة العباءة إلى المدرسة ولكن تم إعادتها إلى المنزل.

لكن يوم الخميس، عندما ذهبت إلى المدرسة مرة أخرى مرتدية العباءة، مُنعت من دخول المؤسسة.

أثار تصرف المدرسة غضب والدها، الذي انتهى به الأمر إلى الاتصال بمدير المدرسة للحصول على تفسير وتهديده بالقتل.

وبدون إضاعة أي وقت، قامت المدرسة بسرعة بإبلاغ التسلسل الهرمي للتعليم الوطني، وتم تقديم شكوى.

ومنذ وقوع الحادث، تم نقل الرجل إلى مركز شرطة كليرمون فيران وهو محتجز لدى الشرطة بينما تستمر التحقيقات.

كما أبدى غابرييل أتال، وزير التعليم الوطني والشباب في فرنسا، دعمه لمدير المدرسة لاتباعه البروتوكول الحكومي.
 

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