الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
32
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
32
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-08 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!
منعوا ابنته من الدخول الى مدرستها الفرنسية مرتين بسبب ارتداء العباءة... تهديدات بالقتل وغضب عارم وهذا ما حصل!
زُعم أن رجلاً أُعيدت ابنته من المدرسة إلى المنزل مرتين هدد بقتل المدير لأنه فرض حظراً على ارتداء العباءة في مدرسة فرنسية.
ويشتبه والد طالبة المدرسة الثانوية في توجيه تهديدات بالقتل عبر الهاتف.
وفي التفاصيل، التحقت الابنة بمدرسة أمبرواز بروغيير الثانوية في كليرمون فيران، والتي تضم ما يقرب من 1300 طالب.
وتم إبعادها عن بوابات المدرسة مرتين بعد أن رفضت اتباع سياسة اللباس الحكومية الجديدة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
في المرة الأولى، ارتدت الطالبة العباءة إلى المدرسة ولكن تم إعادتها إلى المنزل.
لكن يوم الخميس، عندما ذهبت إلى المدرسة مرة أخرى مرتدية العباءة، مُنعت من دخول المؤسسة.
أثار تصرف المدرسة غضب والدها، الذي انتهى به الأمر إلى الاتصال بمدير المدرسة للحصول على تفسير وتهديده بالقتل.
وبدون إضاعة أي وقت، قامت المدرسة بسرعة بإبلاغ التسلسل الهرمي للتعليم الوطني، وتم تقديم شكوى.
ومنذ وقوع الحادث، تم نقل الرجل إلى مركز شرطة كليرمون فيران وهو محتجز لدى الشرطة بينما تستمر التحقيقات.
كما أبدى غابرييل أتال، وزير التعليم الوطني والشباب في فرنسا، دعمه لمدير المدرسة لاتباعه البروتوكول الحكومي.
آخر الأخبار
منوعات
ابنته
الدخول
مدرستها
الفرنسية
مرتين
ارتداء
العباءة...
تهديدات
بالقتل
التالي
الحكم بالسجن 30 عاماً على الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين
الأصوات في رأسه طلبت منه ذلك...طعن والدته ١٠٠ مرة وهذه القصة الكاملة الغريبة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-22
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
منوعات
2023-07-22
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
0
منوعات
2023-09-07
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-07
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
0
منوعات
2023-09-07
تداعيات التفتيش الجسدي القسري بالدوحة بسبب البحث عن والدة طفل عُثر عليه بحمام المطار منذ 3 سنوات مستمرة... وهذا جديدها!
منوعات
2023-09-07
تداعيات التفتيش الجسدي القسري بالدوحة بسبب البحث عن والدة طفل عُثر عليه بحمام المطار منذ 3 سنوات مستمرة... وهذا جديدها!
0
منوعات
2023-09-06
تاجر مخدرات يكشف نفسه أمام الشرطة... بلغ عن سرقة مخدراته وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-06
تاجر مخدرات يكشف نفسه أمام الشرطة... بلغ عن سرقة مخدراته وهذا ما حصل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:30
تزوجا منذ ثلاثة أشهر فقط... ثم رحلا معا بطريقة مأساوية! (صور)
منوعات
10:30
تزوجا منذ ثلاثة أشهر فقط... ثم رحلا معا بطريقة مأساوية! (صور)
0
منوعات
09:37
ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
منوعات
09:37
ضغط على زر "الرد على الجميع" ثم حلت الكارثة... بريد إلكتروني ينهي مسيرة مدرس علوم دامت 22 سنة!
0
منوعات
09:31
مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت" بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه... إليكم ما حصل!
منوعات
09:31
مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت" بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه... إليكم ما حصل!
0
منوعات
09:00
قررت السفر ولكن ليس بمفردها... لن تصدقوا ماذا اصطحبت معها! (فيديو)
منوعات
09:00
قررت السفر ولكن ليس بمفردها... لن تصدقوا ماذا اصطحبت معها! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:47
"أشعر بالغضب من الداخل"... امرأة تكشف خيانة زوجها مع صديقته المتوفية وهذا ما حدث!
منوعات
08:47
"أشعر بالغضب من الداخل"... امرأة تكشف خيانة زوجها مع صديقته المتوفية وهذا ما حدث!
0
منوعات
2023-09-07
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-07
أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!
0
منوعات
2023-09-04
في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!
منوعات
2023-09-04
في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!
0
فنّ
2023-09-07
شيرين عبد الوهاب خسرت مليون دولار أميركي!
فنّ
2023-09-07
شيرين عبد الوهاب خسرت مليون دولار أميركي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
امن وقضاء
07:57
حصيلة اشتباكات عين الحلوة.. 37 جريحًا
0
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
أخبار لبنان
07:39
في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
02:24
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
2
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
اقتصاد
02:12
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
3
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
4
فنّ
05:51
اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات
فنّ
05:51
اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات
5
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
اقتصاد
03:49
اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لهذا السبب أقال مولوي طه من النافعة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لهذا السبب أقال مولوي طه من النافعة
7
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
8
منوعات
04:57
كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!
منوعات
04:57
كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More