كشف طفلها علاقتها الغرامية مع جارها عن طريق الخطأ... فرمته من الشرفة!

أقدمت سيدة في ولاية ماديا براديش الهندية على قتل ابنها، البالغ من العمر 3 أعوام، بإلقائه من الشرفة بعد أن رآها وهي تمارس الجنس مع أحد جيرانها، خوفاً من أن يفضح العلاقة لزوجها.

ووفق موقع " India Today "، اعتقد الجميع في البداية أن الطفل سقط عن طريق الخطأ من الشرفة. ومع ذلك، بعد أيام قليلة فقط، بدأت جيوتي راثور تراودها كوابيس بشأن ابنها، مما دفعها في النهاية إلى الاعتراف بجريمتها لزوجها.

وبدوره، قام زوج جيوتي، ديان سينغ، بتسجيل اعترافها واتصل بالشرطة لتقديم شكوى في هذا الشأن، وعلى أساسها تم فتح تحقيق.

وأثناء التحقيق تبين أن جيوتي كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع جارها. وفي أحد الأيام أٌقيم حفل صغير في منزل الجار فذهبت جيوتي مع طفلها.

وألقت الشرطة القبض على كل من جيوتي وعشيقها عدي إنداوليا.