ظنوا أنهم ضحايا "قتل جماعي"... مداهمة جلسة يوغا غريبة وهكذا كان المشهد!

اقتحمت الشرطة البريطانية جلسة يوغا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وذلك بعدما تلقت بلاغاً مفاده أن المشاركين الملقين على الأرض كانوا ضحايا "قتل جماعي" في مدينة سكيغنيس.

وكشف مقهى Seascape عن الحادثة المضحكة، بعد تقديم اعتذار رسمي عن "أصوات صفارات إنذار الشرطة" التي أزعجت سكان المدينة الساحلية.

وكتبت إدارة المقهى على فيسبوك أن سيارات الشرطة تسابقت إلى الموقع "بعد أن أبلغ أحد الأشخاص عن مقتل جماعي في المبنى الذي نسكن فيه" وبعد رؤية "عدة أشخاص ممددين على الأرض".

وأضافت "تبين في الواقع أنها دروس اليوغا في التأمل".

وكان الحاضرون يؤدون "وضعية الجثة" المعروفة أيضًا باسم "شافاسانا"، حيث يستلقي الشخص على ظهره ويمدّ ذراعيه وساقيه.