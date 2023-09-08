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اتهام سيدة بارتكاب جريمة جنائية... تركت كلبها الأعمى والمسنّ على الطريع السريع!

منوعات
2023-09-08 | 13:15
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اتهام سيدة بارتكاب جريمة جنائية... تركت كلبها الأعمى والمسنّ على الطريع السريع!
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اتهام سيدة بارتكاب جريمة جنائية... تركت كلبها الأعمى والمسنّ على الطريع السريع!

ألقت الشرطة الأميركية على امرأة في ولاية أريزونا بعد عثور عمدة المقاطعة على كلبها الأعمى المسنّ وهو يسير على الطريق السريع خلال الشهر الماضي.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، ألقي القبض على كارين بلاك، 62 عامًا، من فينيكس يوم الأربعاء ووجهت إليها تهمة "الإساءة إلى الحيوانات".
 
والتقط ضابط مراقبة الحيوانات بالمقاطعة الكلب الذي لم يذكر اسمه، واكتشف أنه يُعاني من كسور في جسمه. عندها، قامت السلطات بمحاولات عديدة للاتصال بصاحبة الكلب لكن لم يتم الرد على رسائلهم ومكالماتهم.
 
واستغرق الأمر أكثر من أسبوع قبل أن يتم العثور على عنوان كارين. وعندما سئلت عن الكلب أنكرت في البداية وجودها في المقاطعة، لكنها استسلمت واعترفت بأنها تخلت عنه على الطريق السريع.
 
وتم القبض على بلاك كما وُجهت إليها تهمة ارتكاب جريمة جنائية.
 
أما بالنسبة للكلب فقد تم نقله إلى ملجأ للحيوانات أثناء استمرار القضية.

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