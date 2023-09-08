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المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!

منوعات
2023-09-08 | 14:19
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المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
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المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!

المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!

تم سجن معلمة بعد أن اصطحبت طالبًا من منزله ومارست الجنس معه ثلاث مرات في الأسبوع في المقبرة.

وفي التفاصيل، تم القبض على كالي هيكس، 26 عامًا، في كانون الثاني بعد بلاغ للشرطة بشأن علاقتها غير المشروعة مع شاب يبلغ من العمر 17 عامًا.

واعترفت هيكس، من ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة، بالذنب في تهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي على يد أحد موظفي المدرس، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة واين، كشفت إفادة خطية كيف كانت هيكس تتسلل إلى منزل المراهق ليلاً لممارسة الجنس معه.

وذكرت وثائق المحكمة أنها التقت أيضًا بالضحية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

واستمعت المحكمة إلى كيفية العثور على رسالة في غرفة نوم الضحية في وقت ما بين 23 كانون الثاني و25 شباط، على الرغم من صدور أمر لهيكس بعدم الاتصال به، ثم تحركت المحكمة لإزالة كفالتها.

واستقالت هيكس من عملها كمدرسة لعلوم المستهلك العائلي وأمينة مكتبة في مدرسة وينسايد الثانوية عندما بدأ تحقيق الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة سيوكس سيتي جورنال.


وادعى النائب الذي تلقى المكالمة بخصوص المعلومة المجهولة أنه في 12 كانون الثاني، تم إيقاف حركة المرور عندما تمت ملاحظة سيارتين تغادران المنطقة المحيطة بمقبرة وينسايد.

وتم إيقاف سيارة الطالب وأبلغ الشرطة أنه كان يزور المقبرة مع "صديقه كالي". 

كما قام النائب أيضًا بتدوين السيارة الأخرى، وهي سيارة شيفروليه سوداء اللون مسجلة باسم هيكس.

وكانت أخت الضحية هي التي أخبرت الشرطة أن هيكس تتسلل إلى المنزل ليلاً وتلتقي بالطالب مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. كما قدمت الشقيقة رسائل نصية تثبت ادعاءاتها.

وذكر أفراد آخرون من الأسرة أن الضحية سأل "كيف سيشعرون إذا كان يواعد شابة تبلغ من العمر 25 عامًا"، بحسب النائب.
 

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