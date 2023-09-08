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يتقاتلان باسم الحب... صراع بين ثعبانين ضخمين والأقوى يفوز بالأنثى! (فيديو)

منوعات
2023-09-08 | 14:31
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يتقاتلان باسم الحب... صراع بين ثعبانين ضخمين والأقوى يفوز بالأنثى! (فيديو)
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يتقاتلان باسم الحب... صراع بين ثعبانين ضخمين والأقوى يفوز بالأنثى! (فيديو)

يتقاتلان باسم الحب... صراع بين ثعبانين ضخمين والأقوى يفوز بالأنثى! (فيديو)

تم تصوير زوجين من ذكور الثعابين يبلغ طولهما 2.5 مترا وهما يتصارعان على سطح منزل في كوينزلاند مع بدء موسم تكاثر الثعابين.

وتم استدعاء برايس لوكيت من Snake Catchers Brisbane وGold Coast إلى المنزل الواقع في كولفولز، بالقرب من إبسويتش في غرب بريسبان، مساء الأحد.

وبحلول تلك اللحظة، كان الثعبانان الساحليان يتقاتلان لأكثر من ساعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال لوكيت في المقطع: "لقد سقط ثعبان من خلال هذا الضوء الصغير، وتبين أنه كان هناك ثعبان آخر".

وأضاف: "هذان هنا ذكران متقاتلان... كما ترون، لديهما علامات عض، لذا فإن الزاحفان متطابقان تمامًا."

وأوضح أن علامة العض التي شوهدت على أعناق أحد الثعابين تشير إلى أن الزوجين كانا في طريق مسدود.

كما قال: "الهدف من اللعبة هنا هو أن الأقوى سيدفع الأضعف إلى الأسفل ويتخلى عن حقوق التكاثر للأنثى التي ستكون قريبة جدًا في المنطقة".

وتابع: إنهما لا يعضان بعضهما بعضًا بشكل عام في القتال إلا إذا كانا متساوين تمامًا في الطول."

وأكد ان "هذا المشهد شائع جدًا في هذا الوقت من العام".
 
 

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