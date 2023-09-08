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تشاجرا لأكثر من ساعة ثم أطلق عليها النار وانتحر... قصة مرعبة رواها شهود عيان في هذا البلد وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-09-08 | 14:57
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تشاجرا لأكثر من ساعة ثم أطلق عليها النار وانتحر... قصة مرعبة رواها شهود عيان في هذا البلد وهذه تفاصيلها!
تشاجرا لأكثر من ساعة ثم أطلق عليها النار وانتحر... قصة مرعبة رواها شهود عيان في هذا البلد وهذه تفاصيلها!
تحول خلاف حاد في شوارع كوينز إلى حادث مميت عندما أطلق رجل النار على عشيقته ثم أطلق النار على نفسه.
وسُمع صوت الزوجين وهما يتشاجران في شارع 101، بالقرب من شارع درو في أوزون بارك، نيويورك، لأكثر من ساعة مساء الخميس، وفقًا لشهود عيان.
ويقول المتفرجون إنهم شعروا بالرعب عندما قام الرجل بسحب مسدس أسود وأطلق النار على المرأة. ثم رفع المسدس إلى رأسه وضغط على الزناد قبل الساعة السادسة مساءً، حسبما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتظهر لقطات فيديو من مكان الحادث الشرطة وهي تحاول يائسة إنعاش الرجل والمرأة وهما مستلقيان على الرصيف.
وتأكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا بطلقات نارية في الرأس. وتم إعلان وفاتهما في المستشفى.
وقال الشاهد محمد الدين: "كانت هناك طلقتان وكانت الجثتان على الأرض... كلاهما كان وجههما للأعلى.... لقد قام بالتكبير و-- بوم، بوم، ما حصل لا يصدق. كلاهما كانا ميتين. من الصعب تصديق أن أيًا منهما يمكن أن يكون على قيد الحياة."
وقال الجيران إن الزوجين ظلا في حالة شجار لمدة 90 دقيقة تقريبًا قبل أن يسحب الرجل السلاح. ليس من الواضح ما هو الهدف من القتال.
"لقد أصيب الرجل ذو اللحية برصاصة في رأسه. كانت المرأة مغطاة بالكثير من الدماء، وكان من الصعب معرفة ذلك. لقد كان الأمر أكثر من اللازم، كثيرًا جدًا".
وقالت أنيتغا مانغال، التي تعيش في مكان قريب، إن سماع إطلاق النار في وضح النهار كان "مخيفًا للغاية".
وأضافت: "عادة ما تكون المنطقة مزدحمة، إنه حي بنغالي وهو مزدحم دائمًا".
وتجمع حشد مذعور خلف شريط الشرطة وشاهدوا المحققين وهم يسيطرون على مكان الحادث.
ويجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة قتل وانتحار.
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