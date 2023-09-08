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النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عامًا كانت الناجية الوحيدة: والدها أحرق منزل العائلة بمن فيه!

النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عامًا كانت الناجية الوحيدة: والدها أحرق منزل العائلة بمن فيه!







وتم الحكم على وفاة الأم وطفليها وسط حريق منزل في سياتل بأنها جريمة قتل، بينما تم الحكم على وفاة الرجل الذي قُتل في الحريق بأنه انتحار، وفقًا لتقارير إخبارية متعددة.



وحكم مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كينغ بأن لانا ستيوارت، 40 عامًا، توفيت متأثرة بإصابات حادة، بينما توفي سيباستينو راغوزا، 7 سنوات، بسبب استنشاق منتجات سامة من الاحتراق، وتوفيت فالنتينا راغوزا، البالغة من العمر أربعة أشهر، بسبب استنشاق الدخان، وفقًا لتقارير، وبحسب ما ورد كانت هذه الوفيات الثلاثة جميعها جرائم قتل.



وذكرت وسائل الإعلام أن الشخص الرابع الذي قتل في الحريق هو سالفاتوري راغوزا (48 عاما) الذي توفي متأثرا باستنشاق الدخان، واعتبرت وفاته انتحارا، وفق ما نقل موقع



ونجت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، تم تحديدها في GoFundMe باسم لولو، من الحريق بالقفز من النافذة، وفقًا لخالتها التي نظمت حملة جمع التبرعات. وفقًا لموقع GoFundMe، فإن لولو هي أخت سيباستينو وفالنتينا.



وقالت الإدارة في بيان لها إن شرطة سياتل استجابت للحريق في حي والينغفورد بالمدينة، بعد أن علمت أن الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا قد هربت وأبلغت أحد الجيران. وحاول الضباط دخول المنزل، الذي قالوا إنه كان محصنًا.



ووجدوا بالداخل ستيوارت وراغوزا والطفلين. وذكرت قناة كينغ 5 أنه تم العثور على كلب ميتًا داخل المنزل أيضًا.



وقالت الشرطة إن الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا عولجت من إصابات طفيفة.



وأشار بيان صادر عن عائلة ستيوارت إلى المتوفين كعائلة.



وفي البيان المذكور، قالت أخوات ستيوارت إن سلفاتوري راغوزا يعاني من مرض انفصام الشخصية. وجاء في البيان نفسه أن ستيوارت كانت "أمًا محبة بذلت قصارى جهدها للحفاظ على السلام داخل المنزل".



وبدأت GoFundMe في جمع الأموال لصالح Lulu، الناجية الوحيدة من الحريق، وقد جمعت بالفعل أكثر من 14000 دولار من التبرعات في أقل من يوم واحد.



وكتبت عمة الفتاة: "لطالما عُرفت لولو بأنها فتاة ثرثارة ومحبة وتضع عائلتها دائمًا في المقام الأول... عندما كبرت وأصبحت أكثر وعيًا بوضعها، غالبًا ما كانت تتولى دورًا وقائيًا ولكن راعيًا."



وتابعت: "ولذلك فأنا لست مندهشًا تمامًا لأنها قفزت من النافذة وسقطت 16 قدمًا لمساعدة الآخرين على البقاء على قيد الحياة. لقد اعتقدت أنها ستعود لإنقاذ أخيها وأختها بعد طلب المساعدة."



وستذهب الأموال التي تم جمعها نحو تعافي الفتاة وتعليمها.



كما كتبت: "بشكل عام، نريد فقط أن نكون قادرين على تقديم أفضل حياة ممكنة لها وإعدادها لتحقيق النجاح في المستقبل".

كانت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا هي الناجية الوحيدة بعد العثور على أربعة من أفراد أسرتها مقتولين وسط حريق في منزل أشعله والد الأسرة.وتم الحكم على وفاة الأم وطفليها وسط حريق منزل في سياتل بأنها جريمة قتل، بينما تم الحكم على وفاة الرجل الذي قُتل في الحريق بأنه انتحار، وفقًا لتقارير إخبارية متعددة.وحكم مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كينغ بأن لانا ستيوارت، 40 عامًا، توفيت متأثرة بإصابات حادة، بينما توفي سيباستينو راغوزا، 7 سنوات، بسبب استنشاق منتجات سامة من الاحتراق، وتوفيت فالنتينا راغوزا، البالغة من العمر أربعة أشهر، بسبب استنشاق الدخان، وفقًا لتقارير، وبحسب ما ورد كانت هذه الوفيات الثلاثة جميعها جرائم قتل.وذكرت وسائل الإعلام أن الشخص الرابع الذي قتل في الحريق هو سالفاتوري راغوزا (48 عاما) الذي توفي متأثرا باستنشاق الدخان، واعتبرت وفاته انتحارا، وفق ما نقل موقع People ونجت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، تم تحديدها في GoFundMe باسم لولو، من الحريق بالقفز من النافذة، وفقًا لخالتها التي نظمت حملة جمع التبرعات. وفقًا لموقع GoFundMe، فإن لولو هي أخت سيباستينو وفالنتينا.وقالت الإدارة في بيان لها إن شرطة سياتل استجابت للحريق في حي والينغفورد بالمدينة، بعد أن علمت أن الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا قد هربت وأبلغت أحد الجيران. وحاول الضباط دخول المنزل، الذي قالوا إنه كان محصنًا.ووجدوا بالداخل ستيوارت وراغوزا والطفلين. وذكرت قناة كينغ 5 أنه تم العثور على كلب ميتًا داخل المنزل أيضًا.وقالت الشرطة إن الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا عولجت من إصابات طفيفة.وأشار بيان صادر عن عائلة ستيوارت إلى المتوفين كعائلة.وفي البيان المذكور، قالت أخوات ستيوارت إن سلفاتوري راغوزا يعاني من مرض انفصام الشخصية. وجاء في البيان نفسه أن ستيوارت كانت "أمًا محبة بذلت قصارى جهدها للحفاظ على السلام داخل المنزل".وبدأت GoFundMe في جمع الأموال لصالح Lulu، الناجية الوحيدة من الحريق، وقد جمعت بالفعل أكثر من 14000 دولار من التبرعات في أقل من يوم واحد.وكتبت عمة الفتاة: "لطالما عُرفت لولو بأنها فتاة ثرثارة ومحبة وتضع عائلتها دائمًا في المقام الأول... عندما كبرت وأصبحت أكثر وعيًا بوضعها، غالبًا ما كانت تتولى دورًا وقائيًا ولكن راعيًا."وتابعت: "ولذلك فأنا لست مندهشًا تمامًا لأنها قفزت من النافذة وسقطت 16 قدمًا لمساعدة الآخرين على البقاء على قيد الحياة. لقد اعتقدت أنها ستعود لإنقاذ أخيها وأختها بعد طلب المساعدة."وستذهب الأموال التي تم جمعها نحو تعافي الفتاة وتعليمها.كما كتبت: "بشكل عام، نريد فقط أن نكون قادرين على تقديم أفضل حياة ممكنة لها وإعدادها لتحقيق النجاح في المستقبل".