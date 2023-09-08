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أراد أن يشتري سماعة رأس من أمازون لكن والدته منعته... إبن الـ11 عاما قتل أمه برصاصة في عينها وهذه قصته المرعبة!

منوعات
2023-09-08 | 15:31
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أراد أن يشتري سماعة رأس من أمازون لكن والدته منعته... إبن الـ11 عاما قتل أمه برصاصة في عينها وهذه قصته المرعبة!
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أراد أن يشتري سماعة رأس من أمازون لكن والدته منعته... إبن الـ11 عاما قتل أمه برصاصة في عينها وهذه قصته المرعبة!

أراد أن يشتري سماعة رأس من أمازون لكن والدته منعته... إبن الـ11 عاما قتل أمه برصاصة في عينها وهذه قصته المرعبة!

من المقرر أن يمثل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا للمحاكمة بتهمة إطلاق النار على والدته في وجهها لأنها لم تشتري له سماعة رأس للواقع الافتراضي.

وقام اثنان من علماء النفس بفحص الطفل – الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات وقت إطلاق النار في تشرين الثاني 2022 في ميلووكي بولاية ويسكونسن، ولا يزال مجهول الهوية – قبل أن تتخذ قاضية محكمة مقاطعة ميلووكي جين كارول قرارًا بتوجيه الاتهام إليه كشخص بالغ، حسبما أفاد موقع Law & Crime في تموز.

وذكرت صحيفة ميلووكي سينتينل جورنال أن علماء النفس لديهم آراء مختلفة حول ما إذا كان الصبي يفهم طبيعة الجريمة والتهم الموجهة إليه، وفق ما نقل موقع People.

وأعرب محامي الصبي عن شكوكه لكارول في قدرته على الدفاع عن نفسه في دفاعه. ومع ذلك، قرر القاضي أنه مستعد لمواجهة المحاكمة كشخص بالغ، مشيرًا إلى أن الصبي ليس لديه "تشخيص عقلي كبير"، بحسب المنفذ.

ويُزعم أن الصبي قتل والدته عندما لم تسمح له بشراء سماعة رأس للواقع الافتراضي من أمازون، وفقًا لشكوى جنائية حصلت عليها مجلة PEOPLE في تشرين الثاني  2022.

وبحسب الشكوى، يُزعم أن كيانا مان، 44 عامًا، أصيبت برصاصة في عينها على يد ابنها في منزلها في ميلووكي في 21 تشرين الثاني 2022. وأضافت الشكوى أن الصبي حاول إخفاء السلاح قبل إبلاغ أخته الكبرى بأن والدتهما قد مات. اتصلت الأخت بالطوارئ، واستمرت الشكوى.
 
يُزعم أن الصبي فتح البندقية من خزنة والدته المقفلة في حوالي الساعة 7 صباحًا من نفس اليوم.
 
وبحسب ما ورد اعترف للمحققين بأنه كان غاضبًا من والدته لأنها أيقظته مبكرًا ولم تسمح له بشراء سماعة الرأس من أمازون.

وأضافت الشكوى أن الطفل قام بتسجيل الدخول إلى حساب والدته المتوفاة على أمازون لشراء سماعة الواقع الافتراضي Oculus في اليوم التالي.

وبعد إطلاق النار، زُعم أن الطفل ادعى أنه أطلق النار على والدته عن طريق الخطأ في عينها، وبعد ذلك سُمح له بالبقاء مع عائلته، وفقًا للشكوى. لكن في اليوم التالي، اتصل أفراد الأسرة بالشرطة وشككوا في صدق الصبي. وأشارت الشكوى إلى أنه اعترف لخالته بأنه "كان في الواقع يوجه البندقية نحو والدته".
 
وبحسب الشكوى، فإن الطفل كان يعاني من "مشاكل الغضب" طوال حياته، حسبما أبلغ أفراد عائلته رجال المباحث. وذكرت الشكوى أيضًا أنه عندما كان عمره أربع سنوات، زُعم أن الصبي قام بضرب جروه من ذيله حتى "يئن ويعوي من الألم". 
ويُزعم أيضًا أنه أشعل النار في منزل العائلة عن طريق نفخ بالون بسائل قابل للاشتعال وإشعال النار فيه، وفقًا للشكوى.

وقالت الشكوى إن الصبي تلقى "تشخيصًا مقلقًا" من أحد المعالجين، مما دفع مان إلى وضع كاميرات في جميع أنحاء المنزل - والتي تم فصلها قبل إطلاق النار - وفقًا لوثائق من المعالج.

وقالت جدة الطفل، لويريثا مان، لصحيفة ديلي بيست: "كان يقول دائمًا إنه يسمع أصوات... لقد حاولنا مساعدتها معه."

وأضافت: "جميعنا، كل من يعرفها، حتى أهل كنيستها... لقد حاولنا جميعًا مساعدتها معه لأننا علمنا أنه يعاني من مرض عقلي".

ويواجه الصبي البالغ من العمر 11 عامًا اتهامات بالقتل المتهور من الدرجة الأولى، وكان محتجزًا سابقًا بكفالة قدرها 50 ألف دولار. وإذا أدين بهذه التهم، فقد يقضي ما يصل إلى 60 عامًا في السجن.

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