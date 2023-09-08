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اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!

اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... إليكم قصة ابنة الـ14 سنة المرعبة التي اكتشف شقيقها هويتها بسبب مجوهراتها!







والآن تم اتهام 11 رجلاً في ولاية راجاستان بالهند بارتكاب هذه الجريمة المروعة.



وكان جسد الفتاة محترقًا بشدة لدرجة أن هويتها بقيت مجهولة لحين قام شقيقها المصدوم بتمشيط البقايا وعثر على مجوهراتها.



ويعتقد أن الفتاة التي لم يذكر اسمها كانت ترعى ماعز عائلتها منذ حوالي شهر، لكنها لم تعد إلى منزلها كالمعتاد، وفق ما نقل موقع



وبدأ بحث الشرطة للعثور عليها، حتى حصل الاكتشاف الصادم.



وفي حديثه لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال مسؤولو الشرطة: "رأى شقيق الفتاة العديد من أفران الفحم التي أنشأها مجتمع البدو... لفت انتباهه الدخان المتصاعد من أحد الأفران وجعله يشك في أنها لم تكن نشطة في المساء."



وتابعوا: "لقد قام بالتفتيش في الفرن بعصا وقام بغربلة العناصر المتفحمة... ويعتقد أنها غُمرت بالبنزين وأضرمت فيها النيران في 3 آب".



وتم ذكر أسماء تسعة من الرجال الذين يُزعم أنهم نفذوا الهجوم في لائحة اتهام تصل إلى أكثر من 400 صفحة.



وكان اثنان من المتورطين من فئة "القاصرين" لذا لا يمكن ذكر أسمائهم.



وقد وُصفت القضية بأنها "واحدة من أكثر التحقيقات صعوبة" بسبب حالة الجثة، وعدم وجود أجزاء معينة من الجسم مما يجعل جمع الأدلة على الاغتصاب الجماعي "تحديًا".

تم العثور على بقايا متفحمة لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي قبل حرقها حية.والآن تم اتهام 11 رجلاً في ولاية راجاستان بالهند بارتكاب هذه الجريمة المروعة.وكان جسد الفتاة محترقًا بشدة لدرجة أن هويتها بقيت مجهولة لحين قام شقيقها المصدوم بتمشيط البقايا وعثر على مجوهراتها.ويعتقد أن الفتاة التي لم يذكر اسمها كانت ترعى ماعز عائلتها منذ حوالي شهر، لكنها لم تعد إلى منزلها كالمعتاد، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وبدأ بحث الشرطة للعثور عليها، حتى حصل الاكتشاف الصادم.وفي حديثه لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال مسؤولو الشرطة: "رأى شقيق الفتاة العديد من أفران الفحم التي أنشأها مجتمع البدو... لفت انتباهه الدخان المتصاعد من أحد الأفران وجعله يشك في أنها لم تكن نشطة في المساء."وتابعوا: "لقد قام بالتفتيش في الفرن بعصا وقام بغربلة العناصر المتفحمة... ويعتقد أنها غُمرت بالبنزين وأضرمت فيها النيران في 3 آب".وتم ذكر أسماء تسعة من الرجال الذين يُزعم أنهم نفذوا الهجوم في لائحة اتهام تصل إلى أكثر من 400 صفحة.وكان اثنان من المتورطين من فئة "القاصرين" لذا لا يمكن ذكر أسمائهم.وقد وُصفت القضية بأنها "واحدة من أكثر التحقيقات صعوبة" بسبب حالة الجثة، وعدم وجود أجزاء معينة من الجسم مما يجعل جمع الأدلة على الاغتصاب الجماعي "تحديًا".