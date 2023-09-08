الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
منوعات
2023-09-08 | 15:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... إليكم قصة ابنة الـ14 سنة المرعبة التي اكتشف شقيقها هويتها بسبب مجوهراتها!
تم العثور على بقايا متفحمة لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي قبل حرقها حية.
والآن تم اتهام 11 رجلاً في ولاية راجاستان بالهند بارتكاب هذه الجريمة المروعة.
وكان جسد الفتاة محترقًا بشدة لدرجة أن هويتها بقيت مجهولة لحين قام شقيقها المصدوم بتمشيط البقايا وعثر على مجوهراتها.
ويعتقد أن الفتاة التي لم يذكر اسمها كانت ترعى ماعز عائلتها منذ حوالي شهر، لكنها لم تعد إلى منزلها كالمعتاد، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وبدأ بحث الشرطة للعثور عليها، حتى حصل الاكتشاف الصادم.
وفي حديثه لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال مسؤولو الشرطة: "رأى شقيق الفتاة العديد من أفران الفحم التي أنشأها مجتمع البدو... لفت انتباهه الدخان المتصاعد من أحد الأفران وجعله يشك في أنها لم تكن نشطة في المساء."
وتابعوا: "لقد قام بالتفتيش في الفرن بعصا وقام بغربلة العناصر المتفحمة... ويعتقد أنها غُمرت بالبنزين وأضرمت فيها النيران في 3 آب".
وتم ذكر أسماء تسعة من الرجال الذين يُزعم أنهم نفذوا الهجوم في لائحة اتهام تصل إلى أكثر من 400 صفحة.
وكان اثنان من المتورطين من فئة "القاصرين" لذا لا يمكن ذكر أسمائهم.
وقد وُصفت القضية بأنها "واحدة من أكثر التحقيقات صعوبة" بسبب حالة الجثة، وعدم وجود أجزاء معينة من الجسم مما يجعل جمع الأدلة على الاغتصاب الجماعي "تحديًا".
آخر الأخبار
منوعات
جماعيا
أحرقوها
الفرن...
مأساوية
لابنة
الـ14
اكتشف
شقيقها
هويتها
مجوهراتها!
التالي
طرد امرأة حامل مع زوجها وطفلتهما من ذوات الاحتياجات الخاصة من الطائرة...والسبب غير منطقي: اليكم ما حصل (فيديو)
الحكم بالسجن 30 عاماً على الممثل الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-25
فوز المنتخب الكندي على نظيره الفرنسي بنتيجة 95-65 ضمن المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تضمّ لبنان
خبر عاجل
2023-08-25
فوز المنتخب الكندي على نظيره الفرنسي بنتيجة 95-65 ضمن المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تضمّ لبنان
0
آخر الأخبار
2023-07-24
بري يلتقي في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو
آخر الأخبار
2023-07-24
بري يلتقي في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو
0
منوعات
2023-07-22
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
منوعات
2023-07-22
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
0
خبر عاجل
2023-06-22
لقاء بين الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
خبر عاجل
2023-06-22
لقاء بين الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:37
ابن الـ6 سنوات سرق خاتم جدته ليتقدم لحبيبته... قصة حب "معقدة" ومضحكة!
منوعات
16:37
ابن الـ6 سنوات سرق خاتم جدته ليتقدم لحبيبته... قصة حب "معقدة" ومضحكة!
0
منوعات
15:37
بريطانيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث الثانية
منوعات
15:37
بريطانيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث الثانية
0
منوعات
15:31
أراد أن يشتري سماعة رأس من أمازون لكن والدته منعته... إبن الـ11 عاما قتل أمه برصاصة في عينها وهذه قصته المرعبة!
منوعات
15:31
أراد أن يشتري سماعة رأس من أمازون لكن والدته منعته... إبن الـ11 عاما قتل أمه برصاصة في عينها وهذه قصته المرعبة!
0
منوعات
15:17
النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عامًا كانت الناجية الوحيدة: والدها أحرق منزل العائلة بمن فيه!
منوعات
15:17
النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عامًا كانت الناجية الوحيدة: والدها أحرق منزل العائلة بمن فيه!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:50
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
منوعات
15:50
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
0
منوعات
14:19
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
منوعات
14:19
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
0
منوعات
2023-09-04
في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!
منوعات
2023-09-04
في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!
0
أخبار لبنان
2023-09-07
بيان من الرئيس السنيورة بخصوص انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
أخبار لبنان
2023-09-07
بيان من الرئيس السنيورة بخصوص انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:56
منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا
رياضة
13:56
منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا
0
رياضة
13:54
أوروبا تطفىء محركات الـNBA في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة
رياضة
13:54
أوروبا تطفىء محركات الـNBA في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة
0
أخبار دولية
13:51
١٩ دولة والإتحاد الأوروبي في الهند... ماذا يحصل هناك؟
أخبار دولية
13:51
١٩ دولة والإتحاد الأوروبي في الهند... ماذا يحصل هناك؟
0
أخبار دولية
13:49
بلدان عدة ضحية التغير المناخي
أخبار دولية
13:49
بلدان عدة ضحية التغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في الجميزة قلب بيروت النابض بالسهر... مبادرة من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في الجميزة قلب بيروت النابض بالسهر... مبادرة من نوع آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحقيقات المرفأ تصل الى Texas بسبب سبيكتروم فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحقيقات المرفأ تصل الى Texas بسبب سبيكتروم فمن هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مخيم عين الحلوة من جديد في دائرة السخونة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مخيم عين الحلوة من جديد في دائرة السخونة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إنفجرت في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على خلفية التجديد للمفتي دريان من عدمه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إنفجرت في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على خلفية التجديد للمفتي دريان من عدمه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:51
اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات
فنّ
05:51
اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات
2
منوعات
12:23
كشف طفلها علاقتها الغرامية مع جارها عن طريق الخطأ... فرمته من الشرفة!
منوعات
12:23
كشف طفلها علاقتها الغرامية مع جارها عن طريق الخطأ... فرمته من الشرفة!
3
منوعات
14:19
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
منوعات
14:19
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
4
أخبار دولية
00:49
في حصيلة أولية: 296 قتيلا و153 جريحا جراء زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة السبت
أخبار دولية
00:49
في حصيلة أولية: 296 قتيلا و153 جريحا جراء زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة السبت
5
منوعات
08:56
بعد مرور ثلاثة أشهر على اغتصابها تركت رسالة على سريرها وخرجت... مراهقة تنتحر بطريقة مروّعة!
منوعات
08:56
بعد مرور ثلاثة أشهر على اغتصابها تركت رسالة على سريرها وخرجت... مراهقة تنتحر بطريقة مروّعة!
6
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
فنّ
07:10
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
7
منوعات
15:50
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
منوعات
15:50
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
8
خبر عاجل
02:42
الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا
خبر عاجل
02:42
الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More