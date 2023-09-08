ابن الـ6 سنوات سرق خاتم جدته ليتقدم لحبيبته... قصة حب "معقدة" ومضحكة!

شاركت آلي فيليبس عبر تيك توك، قصة مضحكة ولكنها صادمة حول كيف أن ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات لديها بالفعل خطيبان يتنافسان على جذب انتباهها.وبدأت الأم بوصف كيف بذل طفل صغير جهودًا كبيرة ليوضح أنه مغرم بابنتها.وتمر الطفلة البالغة من العمر ست سنوات بالفعل بمرحلة من العواطف والمعضلات في سن مبكرة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الأولاد المثاليين لنفسها.وقالت فيليبس في بداية الفيديو الخاص بها: "اربط حزام الأمان. هذا أمر مضحك... لا يزال صديق ابنتها أو بالأحرى صديقها من روضة الأطفال معها في الصف الأول."كانت الابنة متحمسة حقًا لأن صديقها براندون كان في صفها، ويقول أشياء مثل كيف كانا في حالة حب وكيف سيتزوجان عندما يكبران.لكن قصة الحب الحلوة والبريئة واجهت عقبة مفاجئة.قالت الأم وهي بالكاد تنجح في حبس ضحكتها: "في أحد الأيام، عادت إلى المنزل وقالت: "أريد أن أخبرك بشيء. أمي، عليك أن تجلسي".ومضت ابنة فيليبس لتشرح كيف اقترب منها صبي صغير يُدعى تريفور أثناء فترة الاستراحة وأعطاها خاتمًا حقيقيًا من الألماس.لذلك، هجرت الطفلة البالغ من العمر 6 سنوات براندون وأصبحت حبيبة تريفور، كل ذلك لأنه كان جديا وقدم لها الخاتم.استمرت فيليبس في الضحك وهي تروي بقية القصة وأظهرت للجمهور خاتمًا باهظ الثمن حصل عليه الطفل الصغير من مكان ما.ويبدو أن فتاة الصف الأول تتعلم أن لغة حبها هي بالتأكيد تلقي الهدايا.ولم تستطع ابنتها أن تخبرها من أين حصل تريفور على الخاتم حيث ادعى الطفل الصغير أنه اشتراه.وكانت فيليبس مصممة على إعادة القطعة الثمينة إلى مالكها الشرعي.وواصلت نشر صور الخاتم في مجموعة مدرسة ابنتها على فيسبوك وتساءلت عما إذا كان لدى أي شخص صبي اسمه تريفور في الصف الأول.وتقدمت والدة روميو الصغير أخيرًا لتكشف أن الخاتم يخص جدة تريفور الكبرى التي كانت على قيد الحياة وتعيش في ألاباما.وقامت فيليبس بسرعة باتخاذ الترتيبات اللازمة لشحن الخاتم إلى مالكته.