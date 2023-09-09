الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طفلة تنجو بأعجوبة من حريق مروع أدّى إلى مقتل والدتها وشقيقيها... والسبب والدها!

منوعات
2023-09-09 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طفلة تنجو بأعجوبة من حريق مروع أدّى إلى مقتل والدتها وشقيقيها... والسبب والدها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طفلة تنجو بأعجوبة من حريق مروع أدّى إلى مقتل والدتها وشقيقيها... والسبب والدها!

نجت طفلة في مدينة سياتل الأميركية من حريق افتعله والدها قبل أن يُنهي حياته في منزل العائلة، أدى إلى مقتل والدتها وشقيقها وشقيقتها الرضيعة.
 
وتمكنت لولو، 11 عاما، من الفرار من المنزل المحترق في 2 أيلول عبر نافذة وركضت إلى الجيران لإبلاغهم بما حصل.
 
وعندما تبلّغ رجال الإطفاء بالحريق، توجهوا إلى المنزل لإخماد النيران وعثروا بداخله على جثث أربعة أشخاص وكلب.
 
أما بالنسبة للولو، فقد نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.
 
وأظهرت سجلات المحكمة أن الوالد، واسمه راغوزا، الّذي افتعل الحريق كان قد أنهى برنامج الصحة العقلية بالمقاطعة بتفويض من المحكمة العام الماضي.
 
واختار راغوزا البرنامج بعد اعترافه بالتسبب بالأذى للآخرين عبر افتعال حريق عام 2019 في شقة زوجته السابقة ستيوارت، والدة لولو، في سياتل.
 

آخر الأخبار

منوعات

طفلة

لولو

حريق

منزل

سياتل

والد

انتحار

والدة

شقيق

شقيقة

رضيعة

رجال الإطفاء

جثث

كلب.

LBCI التالي
عاد من موطنه لمواجهتها عن "علاقتهما"... فخطفها وقتلها ثم انتحر قبل عيد ميلادها الـ27!
خلف 632 قتيلا وأكثر من 300 إصابة... إليكم اللحظات الأولى لزلزال المغرب المرعب! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-07

حريق مُفجع يسفر عن مقتل 5 أشقاء ووالدهم داخل المنزل... وهذا مصير الوالدة! (صور)

LBCI
منوعات
2023-09-06

والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!

LBCI
منوعات
2023-08-30

شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-30

تم شراؤها مع والدتها "كعبدتين"... وفاة طفلة عطشاً بعد عذابٍ دام لسنوات تحت رحمة زوجين مجرمين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:24

زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)

LBCI
منوعات
12:39

عاد من موطنه لمواجهتها عن "علاقتهما"... فخطفها وقتلها ثم انتحر قبل عيد ميلادها الـ27!

LBCI
منوعات
04:31

خلف 632 قتيلا وأكثر من 300 إصابة... إليكم اللحظات الأولى لزلزال المغرب المرعب! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:37

ابن الـ6 سنوات سرق خاتم جدته ليتقدم لحبيبته... قصة حب "معقدة" ومضحكة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-05

أب يُنهي حياته بعد ذبحه بناته الثلاث في حادثة مأساوية... فهل استطعن النجاة؟

LBCI
أمن وقضاء
09:58

تدابير سير ومنع مرور في عدد من شوارع بيروت يوم غد الأحد

LBCI
منوعات
2023-09-07

أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
2023-09-08

صربيا الى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على كندا بنتيجة ٩٥-٨٦ وتنتظر الفائز في النصف النهائي الثاني بين الولايات المتحدة والمانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

عمليات الإنقاذ مستمرة في المغرب بعد زلزال عنيف ضرب البلاد... فماذا قال الصحافي المغربي ياسين عبد الكريم للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مواطن لبناني يتحدث للـLBCI عن لحظات وقوع الزلزال في المغرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

غضب الطبيعة يسجل مرة جديدة دماراً وموتاً... وهذه المرة في المغرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

فاجعة في زلزال المغرب... امرأة تفقد زوجها وأبناءها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

كيف وقع زلزال المغرب؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 9-9-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

أعنف المعارك تُسجل في مخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:40

أكثر من حدث في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

LBCI
أخبار لبنان
04:46

أبو فاعور: التحدي الاساس هو قيام الدولة ولن يكون رئيس إلا بتسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:19

المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!

LBCI
فنّ
04:28

نجوى كرم في المغرب... هذا ما حصل معها بعد دقائق من الزلزال المدمّر! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:49

في حصيلة أولية: 296 قتيلا و153 جريحا جراء زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة السبت

LBCI
أخبار لبنان
07:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين

LBCI
خبر عاجل
02:42

الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا

LBCI
منوعات
15:50

اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!

LBCI
خبر عاجل
11:54

حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا

LBCI
صحف اليوم
00:36

اللجنة الخماسية لاجل لبنان تتوجه لتبني هذا المرشح للرئاسة (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More