عاد من موطنه لمواجهتها عن "علاقتهما"... فخطفها وقتلها ثم انتحر قبل عيد ميلادها الـ27!

اختُطفت خبيرة تجميل عشرينية ثم قُتلت على يد حبيبها السابق، وذلك بعدما سافر إلى بريطانيا لمواجهتها في ما يخصّ علاقتهما قبل أن يقدم على الانتحار.

وفي التفاصيل، خطف سيباستيان زارنوك، الضحية غابرييلا كوسيلكو، 26 عاما، بعد يوم من قدومه من موطنه بولندا إلى المملكة المتحدة لمواجتها.

ويُعتقد أن زارنوك، 30 عامًا، قد قتل نفسه في زنزانة الشرطة بعد إلقاء القبض عليه في البداية لاستجوابه عن اختطاف السيدة كوسيلكو، وذلك قبل العثور على جثتها.

وقالت عمة الضحية لموقع " ديلي ميل " البريطاني "إن ابنة أختها، المعروفة باسم غابي، انفصلت عن سيباستيان قبل عام، فقرّر بدوره العودة إلى بولندا".

وقد تم الإبلاغ عن اختفاء غابرييلا، التي كان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلادها الـ27 خلال شهر أيلول الجاري، إلا أنها لم تعد إلى منزلها من العمل في أحد الأيام.