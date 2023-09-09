مسابقة تتضمن قواعد غريبة... متسابقون يتنافسون على لقب "المواطن الأكثر كسلاً"! (فيديو)

يأمل سبعة متنافسين في الحصول على لقب "المواطن الأكثر كسلاً" في مسابقة سنوية غريبة تجري في منتجع قرية بريزنا في شمال الجبل الأسود (مونتي نيغرو).

والمتسابقون، الذين يتنافسون للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 1000 يورو (أو 1070 دولاراً)، لا يزالون مستلقين على السرير لمدة 20 يومًا متتاليًا والعد مستمر، وهم مصممون على الاستمرار على الرغم من تحطيم الرقم القياسي العام الماضي البالغ 117 ساعة.

وتُعدّ وضعية الجلوس انتهاكًا للقواعد، كما هو الحال مع الوقوف، وسيؤدي إلى استبعاد المتسابق على الفور، على الرغم من أنه يحصل على استراحة لاستخدام دورة المياه لمدة 10 دقائق كل ثماني ساعات.

ويُسمح للمتسابقين أيضًا بتناول الطعام والشراب والقراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن يجب عليهم القيام بذلك أثناء الاستلقاء.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، قالت بطلة 2021 دوبرافكا أكسيتش: "نشعر جميعاً بأننا في حالة جيدة، ولا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما يتعين علينا فعله هو البقاء مستلقين".

وأوضح رادونيا بلاغوجيفيتش، منظم ومالك المنتجع، أن المسابقة بدأت منذ 12 عاماً للسخرية من الأسطورة القائلة بأن "سكان الجبل الأسود كسالى".

وبدأ عدد المتسابقين بـ 21 شخصًا، وقال بلاغوجيفيتش إن سبعة فقط متبقين ظلّوا مستلقين لمدة 463 ساعة حتى الساعة.