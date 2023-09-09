أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!

سجلت شرطة أوتار براديش في الهند قضية ضد رجل بتهمة اغتصاب طالبة جامعية ونشر مقطع الفيديو الخاص بهذا الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق موقع " India Today "، وقع الحادث في الأول من أيلول، عندما كانت الطالبة عائدة من الجامعة.

وقالت الناجية في إفادة للشرطة، إن بعض الرجال قاموا بجرها إلى منطقة معزولة أثناء عودتها من كليتها. وأضافت أنها حاولت مقاومتهم، إلا أنه تم تخديرها وفقدت الوعي.

وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادث، فوجئت الشابة بمشاهدة مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وثّق عملية الاغتصاب بالكامل.

وأفاد المسؤولون في المنطقة بأن الشابة أُرسلت لإجراء فحص طبي وما زالت التحقيقات جارية في القضية.